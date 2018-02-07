  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

با تصویب پارلمان اروپا؛

تونس در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت

تونس در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت

پارلمان اروپا در نشست امروز خود نام تونس را در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان اروپا امروز چهارشنبه در وبگاه خود با انتشار خبری اعلام کرد که درج نام کشور تونس در لیست سیاه پولشویی و حامیان مالی تروریسم را به تصویب رسانده است.

این تصمیم در نشست امروز پارلمان اروپا با رأی اکثریت ۳۵۷ موافق، ۲۸۳ مخالف و ۲۶ ممتنع به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه، تونس در لیست کشورهایی قرار گرفته است که ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آن بالا است.  

لازم به ذکر است، کشورهای ترینیداد و توباگو و سریلانکا سایر کشورهایی هستند که در این لیست سیاه قرار گرفته اند.

کد مطلب 4222549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها