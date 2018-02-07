تونس در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان اروپا امروز چهارشنبه در وبگاه خود با انتشار خبری اعلام کرد که درج نام کشور تونس در لیست سیاه پولشویی و حامیان مالی تروریسم را به تصویب رسانده است.

این تصمیم در نشست امروز پارلمان اروپا با رأی اکثریت ۳۵۷ موافق، ۲۸۳ مخالف و ۲۶ ممتنع به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه، تونس در لیست کشورهایی قرار گرفته است که ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آن بالا است.

لازم به ذکر است، کشورهای ترینیداد و توباگو و سریلانکا سایر کشورهایی هستند که در این لیست سیاه قرار گرفته اند.