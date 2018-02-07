به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زندان‌های اردبیل، مراد فتحی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری زندان مرکزی اردبیل تصریح کرد: در کنار وظایف سازمانی یکی از چالش‌های فعلی ما کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها است.

وی افزایش جمعیت کیفری را مانعی در برابر اصلاح و تربیت خواند و ادامه داد با وضعیت موجود مدیریت در زندان‌ها به مدیریت شرایط دشوار تبدیل شده است.

به گفته مدیرکل امور زندان‌های استان در واقع در چنین شرایطی علاوه بر تأمین امنیت باید بهداشت و درمان مناسب، تغذیه مناسب و برنامه‌های تربیتی مطلوب ارائه شود.

فتحی تصریح کرد: این در حالی است که نیرو و امکانات و حتی اعتبارات ما تناسب منطقی با مأموریت و حجم زندانی ندارد.

وی از کارکنان و مدیر زندان اردبیل خواست تا با تقسیم‌کار، همگرایی، کار تیمی، خلاقیت و پرهیز از روزمرگی و ارائه راهکارهای مبتکرانه حوزه‌های تحت مسئولیت خویش را هدایت کنند .

مدیرکل زندان‌های استان همچنین خواستار اطلاع‌رسانی به عموم مردم در خصوص اقدامات فرهنگی مطلوب انجام شده در زندان‌ها شد.