تحقیقات درباره استفاده از تسلیحات شیمیائی در سوریه ادامه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، علیرغم کارشکنی مکرر تروریستهای مورد حمایت محور غربی- عبری- عربی، سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیائی (OPCW) امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای خواستار ادامه تحقیقات درباره استفاده از سلاح شیمیائی در سوریه شد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیائی در این خصوص آمده است: کمیته های حقیقت یاب این نهاد تمامی گزارش های معتبر در این خصوص را مورد بررسی و واکاوی قرار خواهند داد.

بیانیه مذکور همچنین «نگرانی عمیق» خود را از گزارش های اخیر درباره استفاده مجدد از تسلیحات شیمیائی در سوریه اعلام کرده است.

این در حالیست که تروریستها درخصوص تحقیقات استفاده از گاز کُلر در سوریه بارها کارشکنی کرده اند.

گفتنی است، دولت سوریه بر اساس توافق خود با سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی در سال ۲۰۱۳، ذخائر اینگونه تسلیحات را تحت نظر بازرسان این سازمان کاملاً نابود کرده بود.

قبلا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بهانه قرار دادن حمله شیمایی دولت سوریه به خان شیخون، بیش از ۷۰ موشک به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص واقع در سوریه شلیک کرد.