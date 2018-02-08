آرزوی دشمن تسلط دوباره بر کشور ما است/لزوم شناخت توطئه های دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی مروج شامگاه چهارشنبه در همایش پرشور میثاق نیروهای مسلح با آرمان های امام(ره) که در مصلی نماز جمعه شهر اندیشه برگزار شد، طی سخنانی ضمن تاکید بر دشمن شناسی و شناخت دشمن گفت: باید دشمن را شناخت، وقتی دشمن را بشناسیم اقدام به موقع باعث خنثی و شکست آرزوهای دشمنانمان خواهد شد، بصیرت یعنی شناخت‌دوست و دشمن، بصیریت یعنی گوش به فرمان ولی فقیه بودن، باید آرزوهای دشمن را بشناسیم، بدانیم دشمن می خواهد، یک بار دیگر پایش در این کشور باز شده و مستشارانش به این مملکت بیایند.

مروج گفت: باید دشمن را شناخت، آرزوها و نقشه های دشمن را باید شناخت، اگه نشناسیم به طور حتم نمی توانیم به موقع اقدام کنیم و اصول نظام را نمی توان حفظ کرد و به خطر خواهد افتاد.

وی افزود: آرزوی دشمنان ما این است، که ما «بله قربان گو» دشمن شویم، مردم ما در سال ۸۸ بعد از چند ماه فتنه گری و توطئه های دشمن را شناختند و به محض متوجه آرزوی دشمن شدن، پای خود را عقب کشیدند، باید نقشه دشمن را بشناسیم، البته ما نفس و شیطان را به عنوان دشمن درونی داریم، که مبارزه با این دشمن جهاد اکبر است، برای مقابله با دشمن درونی نیز باید آرزوها و امیال این دشمن را بشناسیم.

اگر از آرزوها و امیال دشمن غافل شویم شکست خواهیم خورد

امام جمعه اندیشه ادامه داد: در دشمن بیرونی نیز همین موضوع صادق است، باید نقشه دشمن بیرونی را بشناسیم، دشمن در سوریه و عراق شکست خورده و اکنون به افغانستان لشکرکشی کرده است، آمریکا برای حضور در منطقه نیاز به بهانه دارد، ما باید نقشه دشمنان را بشناسیم.

مروج گفت: هر مساله و سخنی که برخلاف دستورات اسلامی و ولی فقیه باشد، ولایت فقیه برای حاکمیت احکام الهی است، باید دشمن را بشناسیم، از ولی فقیه تبعیت کنیم، که اگر این طور باشد شکست نخواهیم خورد، امروز دشمن برخلاف دستورات الهی به جوانان ما دستور می دهد، جوانان را ترغیب به آتش زدن پرچم، عکس شهید، مسجد و حسینیه می کند، اما آیا این موارد منطبق بر دستورات الهی است، خیر، باید مراقب تبلیغات شیطانی دشمن باشیم.

وی عمل به موقع را رمز پیروزی کشور دانشت و گفت: خلاصه بصیرت همین عمل به موقع و شناخت دوست و دشمن است، اگر از آرزوها و امیال دشمن غافل شویم شکست خواهیم خورد.

امام جمعه اندیشه با بیان این که افرادی که زمانی مسئولیت در این کشور داشتند، حق ندارند نقش اپوزوسیون ایفا کنند، گفت: خط قرمز همه ما ولایت است و با این دولت و آن دولت کاری نداریم، اما برخی هنوز پیرو احزاب و گروه های مختلف هستند، اما باید بدانند هرکس با ولایت فاصله و زاویه گرفت، از او فاصله خواهیم گرفت.

آرزوی ۴۰ ساله دشمن نشستن پشت یک میز با ما بود

مروج با بیان این که فلسفه وجودی آمدن پیامبر(ص) شکستن بت های استکباری و مشرکان بود، به بحث برجام اشاره کرد و گفت: متاسفانه عده ای به توصیه های مقام معظم رهبری گوش نکردند، همایش هایی را تحت عنوان ثمرات برجام برپا می کنند، ثمره برجام دلار ۴۸۰۰ تومانی است، اگر دل به آرزوهای دشمنان بدهیم باید مشکلات را تحمل کنیم، اگر دست دوستی به دشمنان بدهیم یک قدم جلوتر می آیند.

وی گفت: آن ها در پی این هستند، که به دنیا بگویند، ایران نیز با ما دست داد و خندید، آن ها می خواهند و آرزو دارند که پشت یک میز با ما بنشینند.

مروج اظهار داشت: کل بودجه نیروهای مسلح ما در زمان طاغوت ۱۴۰ میلیارد ریال، اما برای مستشاران بیگانه ۱۷۰ میلیارد ریال بوده است، باج هایی که آن زمان طاغوت به آمریکا می داد امروز حکومت سعودی می دهد، پس از انقلاب اسلامی با تقدیم بیش از ۳۰۰ هزار شهید این مرز و بوم را نگه داشتیم و حتی یک وجب از خاک کشورمان به دست بیگانکان نیفتاد.

امام جمعه اندیشه گفت: در هشت سال دفاع مقدس ارتشیان عزیز مرزها را حفظ کردند و طی این سال ها حتی در هنگام وقوع بلایای طبیعی چون سیل، زلزله و... در کنار مردم و پا به پای مردم جلو آمدند.