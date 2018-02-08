  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

وزیر نفت تاکید کرد:

کهگیلویه و بویراحمد قطب پتروشیمی کشور می شود

کهگیلویه و بویراحمد قطب پتروشیمی کشور می شود

یاسوج- وزیر نفت گفت: کهگیلویه و بویراحمد قطب پتروشیمی کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه ظهر پنجشنبه  در گفتگوی زنده تلوزیونی در کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به هدفگذاری احداث چندین پروژه پتروشیمی در این استان، شاهد رشد چشمگیر آن در حوزه های مختلف خواهیم بود.

زنگنه تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد نفت خیز است و با بررسی های انجام گرفته، استان در حال ورود به تحول بزرگ صنعتی است و شش پتروشیمی در استان اجرایی می شود.

 وزیر نفت گفت: پتروشیمی بویراحمد، دهدشت و گچساران نیز از جمله هدفگذاری های انجام شده است و صنایع تبدیلی نیز دیده شده است.

زنگنه گفت: خوراک پتروشیمی ها نیز تامین خواهد شد و تحقق توسعه استان را شاهد خواهیم بود.

وی ظرفیت گردشگری استان را بالا دانست و ابراز داشت: استان در موقعیت جغرافیایی مهمی است و توسعه زیرساخت های جاده ای کمک فراوانی به رشد این استان می کند.

وزیر نفت تصریح کرد: پرهیز از خام فروشی و توسعه سرمایه گذاری در پروژه ها مورد تاکید است.

زنگنه بر توسعه حوزه نفت و بالابردن توان تاسیسات تاکید کرد و گفت: همچنین در حوزه های غیر نفتی استان هزینه کرد های مناسبی انجام شده است.

وی گفت: دسترسی استان به مراکز هدف مناسب است و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده شود.

وزیر نفت با اشاره به پتروشیمی بویراحمد عنوان داشت: تامین خوراک پروژه انجام خواهد شد و حرکت سرمایه گذار برای تحقق اهداف ضروری است.

وی افزود: این پروژه چندین هزار شغل ایجاد خواهد کرد.  

کد مطلب 4222878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها