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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷

مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب میدان‌داری می‌کنند

مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب میدان‌داری می‌کنند

ارومیه - در ادامه اجتماعات شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در میدان ولایت فقیه تجمع کردند.

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کد مطلب 6918679

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