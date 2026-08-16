https://mehrnews.com/x3cPBy ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷ کد مطلب 6918679 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷ مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب میدانداری میکنند ارومیه - در ادامه اجتماعات شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در میدان ولایت فقیه تجمع کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6918679 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و نهمین شب بیعت با رهبری شهروندان کردکوی پای کار انقلاب تبیین نقش حلقههای میانی در تحقق خونخواهی رامیان بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم شد تداوم اجتماع زنجانیها در میدان دفاع از وطن اجتماع باشکوه ایرانشهری ها در شب ۱۶۹ برچسبها ارومیه بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
نظر شما