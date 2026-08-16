https://mehrnews.com/x3cPBx ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۱ کد مطلب 6918678 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۱ شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و نهمین شب بیعت با رهبری خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و نهمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6918678 کپی شد مطالب مرتبط ۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب میدانداری میکنند حضور حماسی مردم خمین در صد و شصت و هشتمین شب قرار عاشقی حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و هفتادمین شب قرار عاشقی اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید شکوه حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و هفتمین شب بیعت با رهبری رامیان بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم شد شهروندان کردکوی پای کار انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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