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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۶

نمایش اقتدار و ایستادگی مردم سلماس در حمایت از وطن

نمایش اقتدار و ایستادگی مردم سلماس در حمایت از وطن

ارومیه - مردم سلماس در تداوم موج ۱۶۹ شب های اقتدار ملی در حمایت از وطن، رهبری و انقلاب تجمع کردند.

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کد مطلب 6918680

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