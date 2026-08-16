https://mehrnews.com/x3cPBz ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۶ کد مطلب 6918680 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۶ نمایش اقتدار و ایستادگی مردم سلماس در حمایت از وطن ارومیه - مردم سلماس در تداوم موج ۱۶۹ شب های اقتدار ملی در حمایت از وطن، رهبری و انقلاب تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6918680 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان صد و شصت و نهمین شب اجتماع مردم شفت در میدان شهروندان کردکوی پای کار انقلاب حماسه صد و شصت و نهم لنگرودیها به یاد آزادگان وطن رامیان بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم شد یکصد و شصت و نهمین شب تجمعات مردم کرج برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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