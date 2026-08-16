https://mehrnews.com/x3cPBs ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۲ کد مطلب 6918674 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۲ میدان داری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت ونهمین شب اراک- در این ویدئو میدان داری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت ونهمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6918674 کپی شد مطالب مرتبط ۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و هفتادمین شب قرار عاشقی اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید حضور حماسی مردم خمین در صد و شصت و هشتمین شب قرار عاشقی میدانداری ساوجیها در صد و هفتادویکمین شب حمایت از ولایت فقیه شکوه حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و هفتمین شب بیعت با رهبری رامیان بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم شد شهروندان کردکوی پای کار انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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