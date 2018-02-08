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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

آغاز برگزاری جلسات قرآن خانگی همزمان با سالگرد تأسیس رادیو قرآن

آغاز برگزاری جلسات قرآن خانگی همزمان با سالگرد تأسیس رادیو قرآن

همزمان با سی و چهارمین سالگرد تأسیس شبکه رادیویی قرآن جلسات و محافل قرآنی خانگی آغاز می شود تا از این روش سطح تلاوت قاریان نیز ارتقاء یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته، چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه جلسه ای با موضوع برپایی جلسات قرآن خانگی با حضور استاد احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو قرآن، محمد سلیمی مدیرگروه تلاوت و محافل رادیو قرآن، حجت الاسلام والمسلمین محمودرضا ذکاوت مشاور رادیو قرآن، اسماعیل شادلوئی از قاریان و پیشکسوتان قرآنی و مسعودرضا خالقی از تهیه کنندگان برجسته ی رادیو قرآن برگزار شد.

این جلسه با هدف برگزاری محافل قرآنی خانگی به میزبانی اساتید و قاریان قرآن در منزل آنها در رادیو قرآن برگزار شد.

اولین دلیل برای برگزاری جلسات قرآن خانگی توسط قاریان عمل به روایت شریف نبوی( نَوّرُوا بُیُوتَکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ/خانه های خود را با تلاوت قران نورانی کنید) است.

با برگزاری جلسات قرآن خانگی، از باب صله رحم قاریان با یکدیگر ملاقات و با شنیدن تلاوت های اساتید برجسته، از تجربیات آنان استفاه می کنند و دقت بیشتری در امر تلاوت قرآن خواهند داشت.

ضبط و تهیه یک آرشیو غنی از تلاوت های قوی و اصولی که در یک محفل نورانی انجام شده از دیگر اهداف برگزاری این جلسات است که ممکن است در هریک از جلسات تعدادی از قاریان جوان، پیشکسوت و خوشخوان به تلاوت بپردازند و محفل تلفیقی از قاریان نسل قدیم و جدید باشد.

این گزارش حاکیست، در حال حاضر تصمیم گرفته شده تا هر ماه یک جلسه در منزل اساتید و قاریان قرآن برگزار شود.

این محافل به صورت زنده از رادیو قرآن پخش خواهد شد و به صورت آنلاین در کانال های فضای مجازی تقدیم مخاطبان خواهد شد. کانال ویژه جلسلات خانگی نیز به زودی راه اندازی می شود.

به همت گروه تلاوت و محافل رادیو قرآن مستندسازی تصویری جلسات قرآن خانگی نیز صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 4222897
سارا فرجی

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