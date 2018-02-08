بافت ۹۷ محله مازندران فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهادری بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه آغاز عملیات نوسازی بافت های فرسوده شهری در استان در ارتباط با پروژه پیاده راه قارن ساری به عنوان یکی از پروژههای محوری بازآفرینی شهری پایدار افزود: پروژه پیاده راه قارن در راستای برنامه ملی بازآفرینی شهری ، پروژه هدف چند کارکردی در محدوده بافت قدیم شهر ساری است و در این پروژه ضمن باز تولید ۱۷۰واحد مسکونی حاصل فرآیند تجمیع پلاک های واقع در طرح ، اهداف دیگری همچون ارتقاء زیر ساخت شهری و فضاهای عمومی، توسعه و تجهیز خدمات در مقیاس ملی و منطقه ای و همچنین نوسازی بخش بافت قدیم که از مشکلات عدیده ناپایداری سازه ای برخوردار بودند ، دنبال شده است.

همچنین وی اظهار داشت : بازآفرینی پیاده راه قارن در طول ۵۰۰ متر و به مساحت ۴.۸ هکتار اجرا می شود ، هرچند که محدوده اثرگذاری اجرای طرح در برخی حوزه ها شامل مراکز گسترده تری تا مقیاس محدوده شهر نیز می شود.

وی یادآور شد : حسب حمایت های لازم جهت صیانت از ارزش های محیطی، حفظ کارکرد بافت، عدم قطع ارتباط اجتماعی ساکنین محدوده و دسترسی های محیطی و همچنین تقویت شرایط صیانت از بناهای واجد ارزش ، تمهیدات لازم لحاظ شده است و این پروژه در محدوده محلات نعلبندان، چال مسجد، مسجد جامع اجرا می شود.

به گزارش مهر، مجموع بافت های فرسوده استان مازندران به مساحت چهار هزار و ۸۰۰ هکتار بوده که در ۳۸ شهر استان مطالعات آن به انجام رسیده است، مجموع جمعیت ساکنان دراین محلات ۴۰۰ هزار نفر برآورد می شود هرچند که با اعتصاب عرصه های ناکارآمددیگر شامل سکونت گاههای غیر رسمی ،محلات فرودست و بافت های تاریخی جمعیت و مساحت فراتری تحت اثرگذاری قرار می گیرد .

جمعیت محلات مذکور بر اساس سرشماری ۱۳۹۵در حدود ۷۰۰هزار نفر برآورد می شود.محدوده های مذکور شامل ۹۷ محله در سطح شهرهای استان است.