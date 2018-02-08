تولیدات عشایر استان سمنان فرآوری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهابالدین چاوشی ظهر پنجشنبه در گردهمایی سران ایلات وطوایف عشایر سممان به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه فرآوری تولیدات عشایر باید در دستور کار نهادهای عمومی و دولتی قرار گیرد، ابراز داشت: با توجه به اینکه عشایر در تامین گوشت و لبنیات کشور نقش مهمی دارند لذا همه مسئولان باید در راستای افزایش توانمندی جامعه روستایی و عشایری تلاش کنند.
وی بابیان اینکه حدود ۲.۸ درصد جمعیت استان سمنان را عشایر تشکیل میدهند، افزود: امنیت و رفاه پایدار جامعه با همدلی و تعامل عمومی محقق خواهد شد لذا با مشارکت و بهرهگیری مناسب از توانمندیهای موجود می توانیم به رشد اقتصادی دستیابیم.
استاندار سمنان بابیان اینکه ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات ویژه از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی و عشایری کشور تصویبشده است، ابراز داشت: این تسهیلات میتواند به توسعه بخش روستایی و عشایر کمک کند لذا افراد ساکن در این مناطق باید طرحهای توجیهپذیر با قابلیت اجرا را معرفی کنند و با ارائه سند ملکی روستایی از خدمات این تسهیلات بهرهمند شوند.
چاووشی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغههای دولت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعهیافته روستایی و شهری است لذا دولت برای رسیدن به این مهم اعتبارات خوبی را نیز در نظر گرفته است بنابراین روستاییها میتوانند با بهره مندی از این تسهیلات در عمران و آبادانی روستای خود سهیم باشند.
وی افزود: عشایر تولیدات بسیار مطلوبی در زمینه صنایعدستی دارند لذا ایجاد بازارچههای دائمی و سیار به ویژه در ایام تعطیلات میتواند به شناساندن عشایر کمک کند لذا از مدیران مربوطه انتظار میرود از تولیدات صنایعدستی عشایر به منظور افزایش رونق اقتصادی حمایت کنند.
نظر شما