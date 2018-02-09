نخستین دوره مسابقه روزنامه دیواری در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، نخستین دوره مسابقات روزنامه دیواری به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد.

این مسابقات که ویژه خانه های فرهنگ سازمان بود، در رده های سنی نوجوانان و جوانان و با دو موضوع پیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی و انقلاب و فاطمیه اجرا شد.

در این مسابقات، تعداد ۱۲۳ اثر تا پایان مهلت تعیین شده، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۹۶ از تمامی محلات گرگان و مخاطبین خانه های فرهنگ به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان ارسال شد.

گفتنی است، داوری این مسابقات به پایان رسیده و آثار برگزیده انتخاب شده است.

همچنین برندگان این مسابقات در روز شنبه ۲۱ بهمن ۹۶ درمراسمی به میزبانی خانه فرهنگ اندیشه واقع در خیابان فردجهان، تجلیل می شوند.