  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰:۱۳

ویژه دهه مبارک فجر؛

نخستین دوره مسابقه روزنامه دیواری در گرگان برگزار شد

نخستین دوره مسابقه روزنامه دیواری در گرگان برگزار شد

گرگان- نخستین دوره مسابقات روزنامه دیواری به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، نخستین دوره مسابقات روزنامه دیواری به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد.

این مسابقات که ویژه خانه های فرهنگ سازمان بود، در رده های سنی نوجوانان و جوانان و با دو موضوع پیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی و انقلاب و فاطمیه اجرا شد.

در این مسابقات، تعداد ۱۲۳ اثر تا پایان مهلت تعیین شده، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۹۶ از تمامی محلات گرگان و مخاطبین خانه های فرهنگ به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان ارسال شد.

گفتنی است، داوری این مسابقات به پایان رسیده و آثار برگزیده انتخاب شده است.

همچنین برندگان این مسابقات در روز شنبه ۲۱ بهمن ۹۶ درمراسمی به میزبانی خانه فرهنگ اندیشه واقع در خیابان فردجهان، تجلیل می شوند.

کد مطلب 4223798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها