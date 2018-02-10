مقدمات دور جدیدی از مذاکرات صلح یمن در مسقط فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده سازمان ملل در پرونده یمن که مأموریتش به اتمام رسیده است دیروز جمعه اعلام کرد که نماینده جدید سازمان ملل در پرونده یمن مقدمات برگزاری دور جدیدی از مذاکرات صلح یمن را فراهم خواهد کرد.

بر اساس این خبر، ولد الشیخ تأکید کرده که این مذاکرات قرار است با دیدارهایی بین انصار الله و حزب کنگره مردمی یمن در مسقط پایتخت عمان آغاز شود. به گفته ولد الشیخ قرار است در این دیدارها بر لزوم حل سیاسی بحران یمن و عقب نشینی همه جریان های موجود در یمن برای رسیدن به راهکاری سیاسی تأکید شود.

ولد الشیخ از همه جریان های سیاسی یمن از جمله انصار الله و کنگره مردمی این کشور و دولت مستعفی یمن خواست برای رسیدن به راهکار سیاسی برای بحران یمن به میز مذاکرات بازگردند.

وی همچنین گفت در طول سه سال گذشته که مسئولیت نمایندگی سازمان ملل در پرونده بحران یمن را در دست داشته است نقش مهم و میانه رو عمان در منطقه را درک کرده است. وی در خصوص فعالیت های خود به عنوان نماینده سازمان ملل هم گفت که نمی تواند دوره کاری خود را ناموفق توصیف کند و افزود: نقش میانجی این است که جریان ها و طرف های یک دعوا را برای رسیدن به راهکار هدایت کند اگر خود این طرف ها به لزوم رسیدن به صلح واقف باشند این مأموریت به نتیجه خواهد رسید و عکس این ماجرا هم صدق می کند.

ولد الشیخ نسبت به اوضاع داخلی یمن هم هشدار داد و آن را فاجعه بار توصیف کرد، نماینده پیشین سازمان ملل در پرونده یمن گفت بحران انسانی در یمن به قدری است که آمار ابتلا به وبا در این کشور از مرز یک میلیون نفر گذشته است و با توجه به سوء تغذیه به ویژه در کودکان، بیماری های دیگری مانند دیفتری در این کشور شایع شده است. وی از همه جریان های یمنی خواست به حقوق بشر و حقوق شهروندان یمنی که ارتباطی با این بحران ندارند احترام بگذارند.