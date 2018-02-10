مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای مختلف کردستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان آمده است: ۲۲ بهمن ماه یادآور روزهایی است که امت غیور ایران اسلامی با قلوبی سرشار از عشق و ایمان به آرمان ها و ارزش های دینی و اسلامی با الهام از مکتب سرخ عاشورا و با پیروی از رهبری شجاع و مقتدر در مقابل طاغوت و حامیان بلا منازع آن، یعنی استکبار جهانی ایستاد و در نهایت پرچم سبز استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را بر فراز آسمان ها به اهتزاز در آورد.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: اکنون انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و مردمی ترین انقلاب جهان پس از ۳۹ سال عبور از فراز و نشیب های فراوان، همچنان با عزمی راسخ و سینه ای ستبر در برابر زورگویان و مستکبرین ایستاده و با پشتوانه عظیم مردمی به عنوان بزرگترین حامی خود حتی لحظه ای مجال ظهور و بروز به کینه توزان و خصومت ورزان نخواهد داد.

به اطلاع مردم شهید پرور و همیشه درصحنه کردستان بویژه علماء، روحانیون، اندیشمندان فرهنگیان، دانشگاهیان، دانش آموزان، ایثارگران، اصناف و بازاریان، کارکنان ادارات، نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در منطقه می رساند راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، همگام با ملت حماسه ساز و مبارز و غیور ایران اسلامی در تمامی شهرها و بخشهای تابعه استان برگزار می گردد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان از عموم مردم شریف و قدرشناس استان کردستان دعوت بعمل می آورد به منظور تجدید عهد و پیمان با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی(ره) و شهیدان انقلاب اسلامی وتجدید بیعت با مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نموده و با حضورچشمگیرخود پاسخ دندان شکنی به یاوه گوئیهای استکبارجهانی بدهند.

ضمناً مسیر های راهپیمایی در شهرستانهای تابعه استان به شرح ذیل اعلام می گرد:

۱ ـ سنندج: میدان آزادی - خیابان فردوسی- میدان انقلاب- خیابان امام خمینی(ره)- سه راه حبیبی

۲ ـ سقـز: تجمع اولیه میدان قدس ـ خیابان جمهوری ـ میدان آزادی

۳ ـ قـروه: خیابان شریعتی - مقابل سپاه – میدان اتحاد

۴ ـ مریوان: چهار راه بیمارستان تا میدان شهید فهمیده - خیابان جمهوری

۵ ـ بیجار: از میدان شهید رحمانی - خیابان توحید - تقاطع خیابان آزادگان - میدان آیت الله فاضل گروسی

۶ ـ بانه: تجمع اولیه مقابل اداره برق - خیابان امام خمینی(ره)- میدان امام خمینی(ره)

۷ ـ کامیاران: تجمع اولیه میدان امام (ره) ـ چهار راه اصلی شهر

۸ ـ دیواندره: تجمع اولیه میدان قلم ـ میدان امام (ره)

۹ ـ سروآباد: تجمع اولیه میدان عبدالعظیم - خیابان معلم - میدان شهید مرادی

۱۰- دهگلان: تجمع اولیه میدان بسیج ـ میدان ساعت ـ میدان معلم

بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه روز یکشنبه و از ساعت ۱۰ صبح در مسیرهای اعلام شده در این استان برگزار می شود.