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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۱

با صدور اطلاعیه ای؛

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای مختلف کردستان اعلام شد

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای مختلف کردستان اعلام شد

سنندج – شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با صدور اطلاعیه ای ضمن دعوت مجدد از مردم، مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان های تابعه این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان آمده است: ۲۲ بهمن ماه یادآور روزهایی است که امت غیور ایران اسلامی با قلوبی  سرشار از عشق و ایمان به آرمان ها و ارزش های دینی و اسلامی با الهام از مکتب سرخ عاشورا و با پیروی از رهبری شجاع و مقتدر در مقابل طاغوت و حامیان بلا منازع آن، یعنی استکبار جهانی ایستاد و در نهایت پرچم سبز استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را بر فراز آسمان ها به اهتزاز در آورد.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: اکنون انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و مردمی ترین انقلاب جهان پس از ۳۹ سال عبور از فراز و نشیب های فراوان، همچنان با عزمی راسخ و سینه ای ستبر در برابر زورگویان و مستکبرین ایستاده و با پشتوانه عظیم مردمی به عنوان بزرگترین حامی خود حتی لحظه ای مجال ظهور و بروز به کینه توزان و خصومت ورزان نخواهد داد.

به اطلاع مردم شهید پرور و همیشه درصحنه کردستان بویژه علماء، روحانیون، اندیشمندان فرهنگیان، دانشگاهیان، دانش آموزان، ایثارگران، اصناف و بازاریان، کارکنان ادارات، نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در منطقه می رساند راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، همگام با ملت حماسه ساز و مبارز و غیور ایران اسلامی در تمامی شهرها و بخشهای تابعه استان برگزار می گردد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان از عموم مردم شریف و قدرشناس استان کردستان دعوت بعمل می آورد به منظور تجدید عهد و پیمان با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی(ره) و شهیدان انقلاب اسلامی وتجدید بیعت با مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نموده و با حضورچشمگیرخود پاسخ دندان شکنی به یاوه گوئیهای استکبارجهانی بدهند.

ضمناً مسیر های راهپیمایی در شهرستانهای تابعه استان به شرح ذیل اعلام می گرد:

 ۱ ـ سنندج: میدان آزادی - خیابان فردوسی- میدان انقلاب- خیابان امام خمینی(ره)- سه راه حبیبی

 ۲ ـ  سقـز: تجمع اولیه میدان قدس ـ خیابان جمهوری  ـ میدان آزادی

 ۳ ـ قـروه: خیابان شریعتی - مقابل سپاه – میدان اتحاد

 ۴ ـ مریوان: چهار راه بیمارستان تا میدان شهید فهمیده - خیابان جمهوری

 ۵ ـ بیجار: از میدان شهید رحمانی - خیابان توحید - تقاطع خیابان آزادگان - میدان آیت الله فاضل گروسی

 ۶ ـ بانه: تجمع اولیه مقابل اداره برق -  خیابان امام خمینی(ره)- میدان امام خمینی(ره)

 ۷ ـ کامیاران: تجمع اولیه میدان امام (ره) ـ چهار راه اصلی شهر

 ۸ ـ دیواندره: تجمع اولیه میدان قلم ـ میدان امام (ره)

 ۹ ـ  سروآباد: تجمع اولیه میدان عبدالعظیم - خیابان معلم - میدان شهید مرادی

۱۰-  دهگلان:  تجمع اولیه میدان بسیج ـ میدان ساعت ـ میدان معلم

بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه روز یکشنبه و از ساعت ۱۰ صبح در مسیرهای اعلام شده در این استان برگزار می شود.

کد مطلب 4223915

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