تمهیدات اورژانس برای راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسن کولیوند، گفت: ۳۴ بالگرد اورژانس هوایی، ۴۶۵۰ آمبولانس، ۶۳ اتوبوس آمبولانس و ۲۷۰ موتورلانس، راهپیمایی ۲۲ بهمن را در سراسر کشور پوشش خواهند داد.

وی با اشاره به آماده باش ۱۴ هزار تکنسین اورژانس ۱۱۵ برای ارائه خدمات لازم به هموطنان ، از آمادگی کامل اورژانس کشور برای پوشش امدادی راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در سراسر کشور خبر داد و افزود: اتوبوس آمبولانس هاس اورژانس ۱۱۵، به عنوان درمانگاه سرپایی به هموطنان خدمات ارائه خواهند داد.

کولیوند گفت: این حجم نیروها، خارج از نیروهای شیفت در پایگاه های اورژانس بوده و سایر نیروهای غیر شیفت و غیر مستقر در مسیر راهپیمایی نیز در این مراسم باشکوه حضور خواهند داشت و در صورت نیاز به به مردم خدمات لازم را ارائه می دهند.