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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۵

تمهیدات اورژانس برای راهپیمایی ۲۲ بهمن

تمهیدات اورژانس برای راهپیمایی ۲۲ بهمن

سرپرست سازمان اورژانس کشور، تمهیدات اورژانس برای مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسن کولیوند، گفت: ۳۴ بالگرد اورژانس هوایی، ۴۶۵۰ آمبولانس، ۶۳ اتوبوس آمبولانس و ۲۷۰ موتورلانس، راهپیمایی ۲۲ بهمن را در سراسر کشور پوشش خواهند داد.

وی با اشاره به آماده باش ۱۴ هزار تکنسین اورژانس ۱۱۵ برای ارائه خدمات لازم به هموطنان ، از آمادگی کامل اورژانس کشور برای پوشش امدادی راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در سراسر کشور خبر داد و افزود: اتوبوس آمبولانس هاس اورژانس ۱۱۵، به عنوان درمانگاه سرپایی به هموطنان خدمات ارائه خواهند داد.

کولیوند گفت: این حجم نیروها، خارج از نیروهای شیفت در پایگاه های اورژانس بوده و سایر نیروهای غیر شیفت و غیر مستقر در مسیر راهپیمایی نیز در این مراسم باشکوه حضور خواهند داشت و در صورت نیاز به به مردم خدمات لازم را ارائه می دهند.

کد مطلب 4223950
حبیب احسنی پور

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