  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

بی‌احتیاطی در مزارع کشاورزی اهواز به قیمت سوختن خودرو تمام شد

بی‌احتیاطی در مزارع کشاورزی اهواز به قیمت سوختن خودرو تمام شد

اهواز - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: بی‌احتیاطی در استفاده از مواد سوختنی در مزارع منطقه کریشان سه، حریق گسترده‌ای را رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک ربیعی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به جزئیات این حادثه افزود: ساعت ۱۶ امروز یکشنبه ۱۲ مهر، گزارش آتش‌سوزی در یکی از مزارع کشاورزی در منطقه کریشان سه اهواز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی با تجهیزات اطفای حریق به محل رسیدند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق به مهار و خاموش کردن آتش شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه به دلیل بی‌احتیاطی در استفاده از مواد سوختنی رخ داده که منجر به شعله‌ور شدن یک دستگاه وانت در مزرعه شد.

ربیعی در پایان یادآور شد: خوشبختانه با حضور به‌موقع آتش‌نشانان از گسترش خسارت جلوگیری شد و این حادثه آسیب جانی به همراه نداشت.

کد مطلب 6967844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها