به گزارش خبرنگار مهر، بابک ربیعی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به جزئیات این حادثه افزود: ساعت ۱۶ امروز یکشنبه ۱۲ مهر، گزارش آتش‌سوزی در یکی از مزارع کشاورزی در منطقه کریشان سه اهواز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی با تجهیزات اطفای حریق به محل رسیدند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق به مهار و خاموش کردن آتش شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه به دلیل بی‌احتیاطی در استفاده از مواد سوختنی رخ داده که منجر به شعله‌ور شدن یک دستگاه وانت در مزرعه شد.

ربیعی در پایان یادآور شد: خوشبختانه با حضور به‌موقع آتش‌نشانان از گسترش خسارت جلوگیری شد و این حادثه آسیب جانی به همراه نداشت.