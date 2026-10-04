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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

موفقیت کاروان فرشتگان میناب جلوه‌ای از توانمندی جوانان ایران است

موفقیت کاروان فرشتگان میناب جلوه‌ای از توانمندی جوانان ایران است

رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، کسب ۵۲ مدال رنگارنگ را جلوه‌ای ارزشمند از اراده، امید و توانمندی جوانان کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیام تبریک موفقیت کاروان ورزشی کشورمان در بازی‌های آسیای ناگویا، ورزش را فراتر از میدان رقابت، عرصه‌ای برای امیدآفرینی مسئولیت‌پذیری و تقویت همبستگی ملی توصیف کرد و افزود: موفقیت جوانان ایرانی در این مسابقات، سرمایه‌ای ارزشمند برای افزایش امید نسل جوان و انگیزه‌ای برای ادامه مسیر پیشرفت در دیگر عرصه‌های کشور است. همچنین بیانگر ظرفیت قابل توجه ورزش در این مرز و بوم است که باید با برنامه‌ریزی پایدار، توجه جدی به استعدادهای جوان، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران بیش از پیش شکوفا شود.

رئیس جمهور همچنین عملکرد درخشان، افتخارآفرین و تاریخ ساز بانوان ورزشکار کشورمان در این مسابقات با کسب ۳ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۵ مدال برنز را مورد تجلیل قرار داد و تأکید کرد: بانوان ورزشکار ما بار دیگر نشان دادند هرگاه فرصت رشد و حضور شایسته فراهم شود، می‌توانند در بالاترین سطوح آسیایی و جهانی افتخارآفرینی کنند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

موفقیت کاروان ورزشی کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا که با عنوان «فرشتگان میناب» حضور یافته بودند، جلوه‌ای ارزشمند از اراده، امید و توانمندی جوانان این سرزمین و نشانه‌ای روشن از ظرفیت‌های ورزش ایران است.

کسب ۵۲ مدال رنگارنگ، در شرایطی که ملت ایران با دشواری‌های ناشی از جنگ‌های تحمیلی و پیامدهای آن روبه‌رو است، نشان داد ورزشکاران ما با انگیزه، پشتکار و اعتماد به توانایی‌های خود در میدان حاضر شدند و شایستگی‌هایشان را به نمایش گذاشتند.

در این دوره از مسابقات بانوان ورزشکار ما با کسب ۳ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۵ مدال برنز، بهترین عملکرد تاریخ ورزش زنان کشورمان در بازی‌های آسیایی را رقم زدند و بار دیگر نشان دادند هرگاه فرصت رشد و حضور شایسته فراهم شود، می‌توانند در بالاترین سطوح آسیایی و جهانی افتخارآفرینی کنند.

ورزش، فراتر از میدان رقابت، عرصه‌ای برای امیدآفرینی، مسئولیت‌پذیری و تقویت همبستگی ملی است. موفقیت جوانان ایرانی در این مسابقات، سرمایه‌ای ارزشمند برای افزایش امید نسل جوان و انگیزه‌ای برای ادامه مسیر پیشرفت در دیگر عرصه‌های کشور است. همچنین بیانگر ظرفیت قابل توجه ورزش در این مرز و بوم است که باید با برنامه‌ریزی پایدار، توجه جدی به استعدادهای جوان، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران بیش از پیش شکوفا شود.

از یکایک قهرمانان و مدال‌آوران و خانواده‌های محترم آنان، مربیان و کادرهای فنی و همه دست‌اندرکاران قدردانی می‌کنم و این افتخارآفرینی را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و به‌ویژه قهرمانان این کاروان تبریک می‌گویم و امیدوارم با فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای جوانان، شاهد درخشش روزافزون آنان در سایر میادین جهانی باشیم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6967835
رامین عبداله شاهی

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