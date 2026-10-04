سجاد حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ساماندهی سواحل رامسر از خردادماه تا ۱۰ مهرماه امسال به مدت ۱۲۰ روز اجرا شد و ناجیان غریق در ۲۹ نقطه حادثه‌خیز و مناطق شنا ممنوع شهرستان مستقر بودند.

وی افزود: در طول اجرای این طرح، ناجیان غریق با حضور مستمر در مناطق پرخطر، موفق شدند ۲۳ نفر را از خطر غرق‌شدگی نجات دهند و از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر در سواحل رامسر جلوگیری کنند.

سرپرست هیئت نجات‌غریق و غواصی شهرستان رامسر با تأکید بر ضرورت رعایت هشدارهای ایمنی از سوی مسافران و شهروندان گفت: جریان‌های شکافنده، مواج بودن دریا و تغییرات شرایط جوی می‌تواند در مدت کوتاهی جان شناگران را به خطر بیندازد.

حسین‌زاده با اشاره به خطرات حضور در مناطق ممنوعه ادامه داد: حتی شناگران حرفه‌ای نیز نباید وارد محدوده‌های شنا ممنوع شوند، چرا که شرایط دریا همواره قابل پیش‌بینی نیست و بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی می‌تواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد.

وی بیان کرد: با پایان فعالیت ناجیان غریق در نقاط حادثه‌خیز و طرح ساماندهی سواحل در ۱۰ مهرماه، از شهروندان و مسافران درخواست می‌کنیم از شنا در مناطق غیرمجاز و همچنین هنگام مواج بودن دریا به‌طور جدی خودداری کنند.

سرپرست هیئت نجات‌غریق و غواصی رامسر در پایان از مسئولان شهرستان، ناجیان غریق، قایقرانان و عوامل ایستگاه‌های تفریحات دریایی که در طول تابستان امسال برای پیشگیری از حوادث و افزایش ایمنی گردشگران و مسافران تلاش کردند، قدردانی کرد.