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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

اثر نوشهریل سات؛

«دولت، علما و اسلام در اندونزی و مالزی» منتشر شد

«دولت، علما و اسلام در اندونزی و مالزی» منتشر شد

کتاب «دولت، علما و اسلام در اندونزی و مالزی» اثر نوشهریل سات منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دولت، علما و اسلام در اندونزی و مالزی» اثر نوشهریل سات منتشر شد. دولت سوهارتو (۱۹۶۶-۹۸) در اندونزی و دولت مهاتیر (۱۹۸۱-۲۰۰۳) در مالزی هر دو از جمله دولت‌هایی هستند که به گفته نویسنده برنامه‌های اسلامگرا را آغاز کردند و ارتقاء و ایجاد موسسات مذهبی را در دستور کار خود قرار دادند.

نویسنده معتقد است در حالی که عموما ً علما و یا معلمان دینی و مذهبی مجبور بودند از ایدئولوژی‌های دولتی حمایت کنند، گاهی اوقات موفق نیز به «تسخیر» دولت با تأثیرگذاری بر سیاست‌ها می‌شدند. نویسنده، استدلال خود را بر روی داده‌های میدانی قوی، به ویژه مصاحبه‌ها متمرکز کرده و در بحث‌های انتقادی از پارادایم‌های سیاسی تطبیقی و مفهوم تسخیر استفاده می‌کند.

این کتاب دارای ۲۴۰ صفحه است و توسط انتشارات دانشگاه آمستردام در سال ۲۰۱۸ چاپ و منتشر شده است.

کد مطلب 4223979

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