بازیگر «روانی» آلفرد هیچکاک درگذشت/ هنرمندی که سفیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جان گوین که با ایفای نقش اصلی فیلم «روانی» آلفرد هیچکاک به اوج هنری خود دست یافت و بازیگر فیلم‌های اسطوره‌ای چون «اسپارتاکوس» و «زندگی» ساخته داگلاس سرک بود، درگذشت.

وی که در دهه ۱۹۷۰ مدتی نیز رییس انجمن بازیگران صحنه بود و در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان به عنوان سفیر آمریکا در مکزیک نیز خدمت کرد، دیروز جمعه در بورلی هیلز فوت شد.

این بازیگر قراردادی هم برای بازی در فیلم جیمز باند با عنوان «الماس‌ها ابدی هستند» امضا کرده بود و قرار بود جیمز باند آن مقطع سینما شود.

گوین در دهه ۱۹۵۰ با بازی در دو فیلم داگلاس سرک با عنوان «زمانی برای عشق و زمانی برای مرگ» و «تقلید زندگی» جایگاه خودش را در هالیوود تثبیت کرد.

«زمانی برای عشق و زمانی برای مرگ» بر مبنای رمانی از اریش ماریا ریمارک و به صورت سیاه و سفید و سینما اسکوپ ساخته شده بود و نخستین فیلمی بود که گوین ستاره اصلی آن بود.

با این حال مهمترین نقش وی «روانی» هیچکاک بود که او در آن در نقش شخصیت سم لومیس بازی کرد که از دفتر نامزدش با بازی جانت لی دزدی می‌کند.

او در فیلم «اسپارتاکوس» کوبریک هم بازی کرد که در آن کرک داگلاس نقش اصلی را برعهده داشت. گوین در نقش ژولیوس سزار جلوی دوربین رفت.

این بازیگر با بازیگران مختلفی هم‌بازی شد که بازی با دوریس دی در تریلر معمایی «بند نیمه شب» و ساندرا دی در فیلم‌های «رومانوف و ژولیت» و «تامی حقیقت را به من می گوید» از جمله آنها است. وی با سوزان هیوارد در فیلم «خیابان پشتی» نیز بازی کرده بود.