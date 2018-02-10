انقلاب اسلامی تفکر مادی گرایانه غرب را به چالش کشید

حجت الاسلام سید مرتضی میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ اظهار داشت: تبیین اندیشه‌های امام راحل امری ضروری در همه دوره‌ها است زیرا جلوی زیاده خواهی‌های استکبار جهانی را گرفته و می‌گیرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری انقلاب بر اساس یکسری مبانی اظهار داشت: تاریخ معاصر ما را در صد سال اخیر یک مثلث اعتقادی تشکیل می‌داد.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: یک ضلع این مثلث ادیان الهی به نام اسلام و مسیحیت و یهودیت بود و ضلع دیگر آن را ادیان الحادی مانند بودیسم، هندو، کنفسیوس و مانی تشکیل می‌داد و ضلع سوم آن کمونیست‌های دیالکتیک بودند.

وی تصریح کرد: با گسترش روز افزون تفکر کمونیستی در شرق و هم‌چنین روند رو به رشد تفکر سکولار اومانیستی در غرب گمانه‌زنی‌های رهبران ادیان الهی این بود که با رشد علم و پیشرفت صنعت و تکنولوژی، ادیان الحادی بشر را اغنا نکرده، چنگی به دل نزده و کاملاً برچیده خواهند شد.

حجت الاسلام میرکتولی اظهار داشت: هم‌چنین ادیان الهی هم در این طوفان بلا گرفتار زرق و برق مدرنیته شده و منزوی خواهند شد به گونه‌ای که عده‌ای از رهبران کمونیست صریحاً بیان کردند که دین افیون ملت‌هاست.

وی اضافه کرد: در این شرایط جامعه شناسان بزرگ غربی می‌گفتند تشکیل حکومت که یک ضرورت اجتماعی است در قرن بیستم باید بر اساس معیارهای کمونیستی یا سکولار دموکرات غربی و یا نظام کارگری شکل بگیرد.

استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: از دیدگاه این افراد، دیگر چیزی به عنوان دین و عقیده نمی‌تواند بشر قرن بیستم و جامعه رو به توسعه را اداره و مدیریت کند.

وی گفت: در این فضای سرد و تیره و تار ناگهان در سال ۱۹۷۷ میلادی برابر ۱۳۵۷ شمسی در خاورمیانه بر اساس بنیادهای اصیل اعتقادی با تلاش و بیان بنان عالمی وارسته، انقلابی عظیم ظهور و تجلی یافت که بر اساس هندسه عدالت و اعتدال و تبری از سلطه‌گری و تنزه از سلطه شدن استوار شده بود.

حجت الاسلام میرکتولی افزود: این انقلاب مرهون و محصول عالمی وارسته و نستوه بود که برای هدایت همه مردم جهان به سوی توحید شکل گرفته بود و اندیشه‌های او تمام اندیشه‌های جامعه شناسان غرب و شرق را متزلزل کرد.

وی بیان داشت: با هشدارهای این شخصیت بزرگ تاریخ معاصر، غول کمونیستی شرق و قصرهای عظیم اومانیستی غرب فرو ریخت و بعد از گذشت چهار دهه از این انقلاب مقدس امروز شاهد شکل‌گیری تمدن جدید اسلامی در قالب بیداری شرق و تزلزل تفکر اومانیستی غربی هستیم و این همان چیزی بود که این مرد بزرگ پیش‌بینی کرده بود.

این استاد حوزه علمیه قم، ولایت فقیه را یکی از دستاوردهای بزرگ امام برشمرد و افزود: توطئه‌ها و نیرنگ‌های دشمنان نظام اسلامی در سه دهه گذشته با وجود ولایت فقیه راه به جایی نبرده است.

وی تأکید کرد: نکته ظریفی که در شخصیت امام راحل متجلی بود، وحدت همه اقوام و امت اسلامی در برابر دشمنان دین خدا بود.