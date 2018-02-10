پیام تسلیت بنیاد سینمایی فارابی برای درگذشت فریده صابری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در متن پیام تسلیت این بنیاد در پی ضایعه درگذشت فریده صابری بازیگر تئاتر و سینما، چنین آمده است:

«بانوی نکونام تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران سال ها نجیبانه و به دور از هیاهو هنر آفرید و هنرمندانه زیست؛ با دلی اندوهگین و دردمند، یاد و خاطره این بانوی هنرهای نمایشی را گرامی داشته، فقدانش را به بازماندگانش تسلیت می گوییم.

ضمن عرض تسلیت و تعزیت به خانواده محترم صابری و تمامی هنرمندان و دوستداران شان، از درگاه خداوند متعال طلب صبر و برای آن مرحومه، علو درجات را مسئلت داریم.»

فریده صابری مدتی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان تحت شیمی درمانی بود و (پنجشنبه) نوزدهم بهمن درگذشت.

صابری دارای لیسانس کارگردانی و بازیگری از دانشکده هنرهای دراماتیک ایران و مدرک فوق لیسانس از دانشگاه ایندیانا در آمریکا بود. صابری در تئاترهایی از جمله «شام آخر»، «کرگدن»، «ملاقات بانوی سالخورده»، «ریچارد سوم» و «لبخند باشکوه آقای گیل» ایفای نقش کرده بود. بازی در سریال‌های «دلنوازان»، «همه بچه‌های من»، «بگذار آفتاب برآید»، «در قلب من»، «تنهاترین سردار»، «سنگ و شیشه» و فیلم‌های سینمایی «مارال»، «روز شیطان» و «روز واقعه» نیز از دیگر فعالیت های این بازیگر بوده است.