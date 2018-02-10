همسر آزاری دردسر جدید ترامپ و همراهانش/ «کلی» آماده رفتن است

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: ۲ نفر از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل مواجه شدن با اتهام همسر آزاری از سمت های خود کناره گیری کرده اند.

بر اساس این گزارش، «دیوید سورنسن» یکی از تنظیم‌کنندگان متن‌های سخنرانی دونالد ترامپ، به علت بالا گرفتن اتهام خشونت علیه همسر سابقش کاخ‌سفید را ترک کرده است. استعفای سورنسن تنها ۲ روز پس از استعفای دیگر کارمند ارشد کاخ‌سفید، «راب پورتر» صورت گرفته که او هم به استفاده از خشونت علیه دو همسر سابقش متهم بود.

این ۲ رسوایی جدید آن هم به فاصله ۲ روز، موقعیت جان کلی، رئیس دفتر ترامپ را بسیار متزلزل کرده است به طوری که دیروز جمعه (نهم فوریه- ۲۰ بهمن) گزارش شد کلی آماده تقدیم استعفای خود در صورت درخواست آقای ترامپ است.

منتقدان می‌گویند کلی از موضوع اتهامات پورتر باخبر بوده اما اظهار بی‌اطلاعی کرده و تنها روز سه‌شنبه گذشته که موضوع رسانه‌ای شد به آن اذعان کرده است. پورتر روز چهارشنبه استعفا داد.

در همین حال، دموکرات‌ها تعریف و تمجید ترامپ از راب پورتر و «آرزوی موفقیت کردن» رئیس جمهور برای او را با توجه به تصاویری که از همسر اولش با چشم کبود در رسانه‌ها منتشر شده، مورد انتقاد قرار داده‌اند.

«جو بایدن» معاون سابق باراک اوباما، در یک سخنرانی عمومی گفت: یعنی چه که آرزوی موفقیت می‌کنم... این چه پیغامی برای جامعه دارد... چه چیزی باعث می‌شود که در برابر چنین اتهام و جرمی بی‌اعتنایی نشان دهیم و همچنان از فرد به علت این که مثلا در فلان کار خوب بوده تمجید کنیم.

ترامپ، روز جمعه در نخستین واکنش رسمی خود به خبرنگاران گفت از نظر او راب پورتر کارش را در کاخ‌سفید عالی انجام داده و او برایش آروزی بهروزی دارد.

رسانه‌های آمریکا در حالی که تصاویر یکی از همسران سابق پورتر با چشمی کبود را منتشر کرده‌اند از شکایت دیگر همسر سابق او به پلیس برای صدور حکم ممنوعیت نزدیک شدنش به محدوده زندگی همسر اسبقش خبر داده‌اند.

اظهارات ستایش‌آمیز ترامپ از کارمند سابق خودش در حالی صورت گرفته که کاخ سفید روز پنجشنبه پذیرفت که می توانسته در رسیدگی به این مساله بهتر عمل کند.

ترامپ روز جمعه همچنین در ارتباط با نظر شخصی‌اش درباره ادعاها علیه پورتر تاکید کرد : او اتهام‌ها را تکذیب کرده و خودش را بی‌گناه می‌داند.