برانکو: لیست بازیکنان مدنظرم را یک ماه پیش به باشگاه دادم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعد از پایان تمرین امروز پرسپولیس در جمع خبرنگاران درباره شرایط تیمش پیش از بازی با نسف قارشی گفت: از شروع لیگ قهرمانان آسیا خوشحال هستیم. شرکت در این بازی ها افتخار بزرگی است. دوست داریم بردهایمان را ادامه بدهیم.

وی افزود: به حریفانمان احترام می گذاریم چون در آسیا تیم ضعیفی وجود ندارد. ما دنبال برد هستیم و در خانه خودمان بازی می کنیم. همیشه اولین بازی بحرانی و خطرناک است. بخصوص وقتی در خانه بازی می کنید و گزینه برد هستید. هرچند از سال گذشته تجربیات خوبی داریم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه گفته می شود با محسن مسلمان مشکل دارد گفت: شما امروز در تمرین بودید؟ آیا شما مشکلی دیدید؟ رسانه ها همه چیز می نویسند. یک روز می گفتند چرا کمال بازی نمی کند؛ اسدی بازی نمی کند. یک روز می گویند چرا انصاری بازی می کند؛ سیامک بازی نمی کند. بازی نمی کند چون اولویت را به بازیکنان دیگر داده ایم.

برانکو درباره احتمال ایجاد تغییرات در ترکیب پرسپولیس در بازی با نسف قارشی گفت: امروز اولین تمرین ما قبل از بازی با نسف است. همیشه احتمال تغییرات هست. باید دید چه می شود.

وی در خصوص اینکه احتمال دارد باتوجه به نزدیک بودن تیم به قهرمانی، در لیگ برتر به بازیکنان غیر اصلی بازی بدهد و در آسیا به بازیکنان اصلی، تاکید کرد: ما بازی به بازی پیش می رویم. هدف پرسپولیس بردِ بیشتر است؛ هم در لیگ برتر هم در آسیا. اینطور نیست که بخواهیم زنگ تفریح ایجاد کنیم. هنوز در لیگ برتر قهرمان نشده ایم. ما برتری خوبی نسبت به سایر تیم ها داریم ولی هنوز قهرمان نشده ایم. تا زمانی که رسما قهرمان نشویم جشن نمی گیریم.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا لیست بازیکنان موردنظرتان را برای فصل بعد به باشگاه داده اید؟ گفت: بله، یک ماه پیش لیست بازیکنان موردنظرم را به باشگاه دادم.

سرمربی پرسپولیس درباره بازی با الجزایر و نزدیک بودن زمان این مسابقه با دیدار آسیایی پرسپولیس، گفت: تا آن موقع زمان زیادی مانده است. باید ببینیم چه می شود.

برانکو درباره اینکه ملی پوشان ذوب آهن در ریکاوری تیم ملی حضور ندارند ولی برای پرسپولیس اینطور نیست، تصریح کرد: پرسپولیس اعلام کرده همیشه به برنامه تیم ملی احترام خواهد گذاشت. دوست ندارم در آستانه بازی های آسیایی از آمادگی کامل بازیکنان تیم ملی جلوگیری کنیم. انتظار داریم همین کمک ما در آینده در نتایج تیم ملی ثمر بدهد و این ریکاوری و اردوها به کار و نتایج خوب در جام جهانی بیاید. از این بابت خوشحالیم و به موفقیت تیم ملی امیدواریم.

وی در خصوص مصدومیت سیدجلال حسینی در تمرین امروز تاکید کرد: این تمرین است و این مسائل پیش می آید. همیشه این چالش ها هست. فکر نمی کنم مشکل خاصی باشد.

سرمربی پرسپولیس در خصوص اینکه چرا با توپهای مخصوص لیگ قهرمانان تمرین نمی کنید، گفت: دلیلش را نمی دانم. آنطور که من شنیده ام گویا توپها در گمرک گیر کرده است. شاید تا شروع بازی ها برسد.