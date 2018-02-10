دعوت سازمان اوقاف از مردم برای حضور دشمن شکن در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه با صدور بیانیه‌ای در آستانه فرارسیدن سی‌ونهمین سالروز پیروزی انقلاب با تأکید بر اینکه ۲۲ بهمن‌ماه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، مظهر وحدت و انسجام ملی و اقتدار و عزت ملت ایران است، از اقشار و طیف‌های مختلف مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی برای حضور گسترده، حماسی و دشمن شکن در راهپیمایی فردا ۲۲ بهمن دعوت به عمل آورد.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه ملت ایران با وجود مشکلات اقتصادی و انتقاد و اعتراض نسبت به فساد و تبعیض همواره از نظام اسلامی وحاکمیت ولایت فقیه حمایت کرده و در صحنه های حساس نهم دی ماهها حضور داشته، آمده است: ۲۲ بهمن ماه یادآور روزی است که ملت عزتمند ایران به فرمان خمینی کبیر(ره) طومار ظلم و استبداد رژیم طاغوت وتفاله های ستم‌شاهی را در هم پیچید و با وحدت وهمبستگی و تحت زعامت امام خمینی(ره) ، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سمبلی برای استقلال و آزادی و ظلم ستیزی و عدالت خواهی به جهان اسلام و دنیای معاصر و مظلومان عالم معرفی کرد.

این بیانیه تصریح می کند: بی تردید ملت ایران فردا با حضور خود در راهپیمایی بزرگ و باشکوه ۲۲ بهمن ماه در سراسر کشور، بار دیگر اقتدار و عظمت و وحدت ملت ایران را به جهانیان نشان خواهند داد و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل، منافقان وتفرقه افکنان و بوق های رسانه ای خود فروخته خواهند کوبید.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ملت ایران در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، قدرتمندتر و مصمم‌تر از گذشته، با صفوف بهم پیوسته اقتدار خود را نشان داده و از حقوق حقه ملت ایران در عرصه های مختلف دفاع خواهند کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: مدیران، مسئولان و کارکنان سازمان اوقاف، ادارات اوقاف سراسر کشور، هیئت های امنای امامزادگان و بقاع متبرکه، اصحاب وقف و واقفان خیر اندیش نیز بار دیگر با همراه وهمگام با ملت حماسه آفرین ایران با حضور گسترده درمسیرهای راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن در سراسر کشور، با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تجدید پیمان کرده و عهد می‌بندند که همچنان پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی وحافظ اقتدار و امنیت و دستاوردهای این انقلاب الهی باشند.