پایان مرحله اول داوری هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست داوری اشعار نو هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب با حضور داوران این بخش برگزار شد.

در این جلسه که در موسسه فرهنگی و هنری سپهر سوره هنر حوزه هنری برگزار شد، تعداد ۲۴۳ اثر مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند. این اشعار شامل ۲۱۵ تک اثر و ۲۸ مجموعه در بخش شعر نیمایی می شوند.

در پایان این نشست ۱۰ شعر در بخش تک اثر و چهار مجموعه شعر به مرحله نهایی راه یافتند.

مصطفی علیپور، مرتضی کاردر و سید احمد نادمی داوران بخش شعر نو هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب حوزه هنری هستند.

گفتنی است پیش از این چهار مجموعه شعر و ۱۸ تک اثر از میان ۳۹۷ اثر در بخش شعر کهن به مرحله نهایی رقابت راه یافته بودند.

هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب همزمان با هفته هنر انقلاب در فروردین ماه ۹۷ برگزار می شود.