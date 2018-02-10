دعوت تبلیغات اسلامی قزوین برای حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین و تشکل های وابسته با صدور بیانیه ای از مردم برای حضور گسترده در مراسم عظیم راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.

در این بیانیه آمده است:اینک در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم، انقلابی که حاصل اندیشه دینی آن بزرگ‌مردی است که از سلاله پاک رسول خدا پنجره­ای جدید رو به انسان سرگشته معاصر گشود و اسلام و عقلانیت نظام مترقی جمهوری اسلامی را جایگزین نظام ارتجاع و منحط شاهنشاهی کرد.

امروز ایران سربلند، عظمت و استواری خود را به برکت نورانیت دین مبین اسلام، رهبری‌ها و هدایت‌های آگاهانه و دلسوزانه ولی فقیه، وحدت، همدلی و ایمان و اعتقاد راسخ ملت قوام بخشیده و با تکیه بر توانمندی‌های بومی و داخلی و بدون وابستگی به قدرت‌های استکباری عالم در اوج خودکفایی، آمادگی و اقتدار قرار گرفته است. بدیهی است طی چهار دهه گذشته، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به ایران عزیز از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌­اند، اما فشارها باعث نشد که به تعبیر مقام معظم رهبری «این کشور باعظمت، این ملت بزرگ و این مردم مخلص و دلسوز از صحنه خارج شوند.«

لذا حضور پرشور و حماسی مردم شهیدپرور ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲بهمن آن هم در آغاز جشن چهلمین بهار پیروزی انقلاب، خاری در چشم دشمن و افتخاری برای تمامی ملت‌های آزاده و عدالت خواه جهان خواهد بود.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان و تشکل های وابسته از آحاد مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان قزوین دعوت می کند چون سالهای گذشته حضوری پرشور و با شکوه در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲بهمن امسال داشته و با این حضور آگاهانه ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های نظام سربلندمان، امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی باردیگر موجبات یأس دشمنان و شادی دوستان و همراهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازند.