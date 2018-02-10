دعوت تبلیغات اسلامی قزوین برای حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین و تشکل های وابسته با صدور بیانیه ای از مردم برای حضور گسترده در مراسم عظیم راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.
در این بیانیه آمده است:اینک در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم، انقلابی که حاصل اندیشه دینی آن بزرگمردی است که از سلاله پاک رسول خدا پنجرهای جدید رو به انسان سرگشته معاصر گشود و اسلام و عقلانیت نظام مترقی جمهوری اسلامی را جایگزین نظام ارتجاع و منحط شاهنشاهی کرد.
امروز ایران سربلند، عظمت و استواری خود را به برکت نورانیت دین مبین اسلام، رهبریها و هدایتهای آگاهانه و دلسوزانه ولی فقیه، وحدت، همدلی و ایمان و اعتقاد راسخ ملت قوام بخشیده و با تکیه بر توانمندیهای بومی و داخلی و بدون وابستگی به قدرتهای استکباری عالم در اوج خودکفایی، آمادگی و اقتدار قرار گرفته است. بدیهی است طی چهار دهه گذشته، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به ایران عزیز از هیچ تلاشی دریغ نکردهاند، اما فشارها باعث نشد که به تعبیر مقام معظم رهبری «این کشور باعظمت، این ملت بزرگ و این مردم مخلص و دلسوز از صحنه خارج شوند.«
لذا حضور پرشور و حماسی مردم شهیدپرور ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲بهمن آن هم در آغاز جشن چهلمین بهار پیروزی انقلاب، خاری در چشم دشمن و افتخاری برای تمامی ملتهای آزاده و عدالت خواه جهان خواهد بود.
اداره کل تبلیغات اسلامی استان و تشکل های وابسته از آحاد مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان قزوین دعوت می کند چون سالهای گذشته حضوری پرشور و با شکوه در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲بهمن امسال داشته و با این حضور آگاهانه ضمن تجدید میثاق با آرمانهای نظام سربلندمان، امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی باردیگر موجبات یأس دشمنان و شادی دوستان و همراهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازند.
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