دومین جشنواره انتخاب کتاب سال خلیج فارس فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دومین جشنواره انتخاب کتاب سال خلیج فارس به تازگی منتشر شده است.

این جشنواره توسط انجمن نویسندگان و مولفان هرمزگان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه کتاب در دو بخش «آثار مرتبط با خلیج فارس» و «آثار مرتبط با استان هرمزگان» برگزار می شود.

شرایط شرکت در این جشنواره به شرح زیر است:

آثار مرتبط با خلیج فارس در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۶ منتشر شده باشند (کل کشور)

در بخش دوم، پدیدآور اثر (نویسنده، مصحح، مترجم، ناشر و ...) هرمزگانی یا مقیم هرمزگان یا اثر درباره هرمزگان باشد (کتاب های منتشر شده پیش از ۱۳۹۴ در صورتی که در جشنواره قبلی شرکت نکرده باشند، پذیرفته می شوند.)

ارسال دو جلد کتاب به دبیرخانه جشنواره (کتاب ها برگردانده نخواهد شد)

شماره همراه پدیدآور در کتاب ارسالی درج شود.

علاقه مندان برای شرکت در دومین جشنواره انتخاب کتاب سال خلیج فارس تا ۱۰ اسفند تا آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره به نشانی بندرعباس، خیابان شهید آیت الله غفاری، فرهنگسرای طوبی، انجمن نویسندگان و مولفان استان هرمزگان ارسال کنند.