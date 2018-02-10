جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات دولتی کمیته امداد تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید پرویز فتاح، پیروزی نهضت اسلامی را مرهون ایمان و یگانگی مردم دانست و افزود: کمیته امداد امام (ره) بدون تردید یکی از برکات انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه موقعیت کمیته امداد امروز نزد قوای سه گانه و همه دستگاه ها یک موقعیت برتر است افزود: امروز گفتمان ما در سطح کشور بازتاب پیدا می کند و این یک سرمایه اجتماعی است که دلیل آن افزایش سطح اعتماد عمومی نسبت به این نهاد است.

فتاح ادامه داد: تمامی دستگاه ها در سطح کشور، کمیته امداد را قبول دارند، چرا که به دور از اسراف و تشریفات اداری به دنبال ارائه خدمت به نیازمندان است.

رئیس کمیته امداد بر لزوم الگوسازی این نهاد برای سایر دستگاهها تاکید کرد و گفت: امروز اقتصاد کشور ما به خاطر مشکلات داخلی و فشار های خارجی از وضعیت عادی برخوردار نیست گرچه آینده برای همه ما امید بخش است.

وی با اشاره به سه برابر شدن کمک معیشت مددجویان با همکاری دولت و مجلس افزود: در صورت تصویب دولت و مجلس و اختصاص اعتبار ٣هزار میلیارد تومانی از محل تبصره ۱۴، تمامی نیازمندان پشت نوبتی را حمایت خواهیم کرد.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه کمیته امداد باید به صورت تکریمی اداره شود،گفت: درآمدهای کمیته امداد محدود است اما می توانیم نامحدود و تکریمی و فراتر از اقدامات عمل کنیم.

فتاح با بیان اینکه تا پایان سال، اعتبارات دولتی کمیته امداد تا میزان ۱۰۰ درصد محقق می شود،یادآور شد: تمام تلاش ما تامین مسکن مددجویان است بطوریکه اکنون در استان آذربایجان غربی ۴۰۰ دستگاه خانه مدد جویی ساخته شده و ساخت چهار هزار مسکن مورد نیاز برای بقیه مددجویان هم با کمک مسئولان، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه های استان به صورت ضربتی در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیته امداد با اعلام اینکه هنوز نابسامانی‌هایی در مسیر ارائه خدمات وجود دارد گفت : خدمات کمیته امداد را به صورت الکترونیکی در تمامی حوزه‌ها گسترش خواهیم داد.

وی افزود: تا پایان سال در بخشی از کمیته امداد سیستم نرم افزاری رو نمایی می شود تا آمار عملکرد به روز باشد.