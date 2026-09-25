یادداشت مهمان - محمدرضا شیخی چمان؛ استادیار اقتصاد سلامت: «در ماههای اخیر، کمتر موضوعی در حوزه سلامت به اندازه آمپولهای لاغری توجه عمومی را به خود جلب کرده است. داروهای جدیدی که بخشی از آنها در ابتدا برای درمان دیابت شناخته میشدند، اکنون به گزینهای مهم در درمان چاقی تبدیل شدهاند و نامشان بیش از گذشته در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی شنیده میشود. جذابیت این داروها قابل درک است؛ برای فردی که سالها با اضافهوزن یا چاقی دستوپنجه نرم کرده، یک ابزار درمانی جدید میتواند امیدبخش باشد. اما درست در همین نقطه، یک سوال مهم برای نظام سلامت شکل میگیرد: این داروها قرار است چه جایگاهی در مواجهه با چاقی داشته باشند.
پاسخ به این سوال با انکار اهمیت داروهای جدید آغاز نمیشود. درمانهای مبتنی بر GLP-۱ افق تازهای در مدیریت چاقی ایجاد کردهاند. سازمان جهانی سلامت نیز در نخستین راهنمای خود درباره استفاده از این درمانها برای چاقی در بزرگسالان، توصیههایی مشروط برای استفاده از آنها ارائه کرده است. در عین حال، این توصیهها با توجه به محدودیت شواهد درباره برخی جنبههای بلندمدت درمان، هزینهها، آمادگی نظامهای سلامت و پیامدهای احتمالی برای عدالت در دسترسی مطرح شدهاند. بنابراین، حتی در سطح جهانی نیز بحث درباره این داروها فقط به این سوال محدود نمیشود که آیا موثرند.
مسئله از جایی آغاز میشود که یک ابزار درمانی، بهتدریج جای یک سیاست سلامت را بگیرد. اگر چاقی را فقط به مسئلهای برای کاهش وزن فردی تبدیل کنیم، بخش مهمی از واقعیت را نادیده گرفتهایم. الگوی تغذیه، فعالیت بدنی، محیط زندگی و شرایط اجتماعی و اقتصادی در شکلگیری و تداوم چاقی نقش دارند. بنابراین، حتی اگر یک دارو برای فرد واجد شرایط بتواند درمانی موثر باشد، نمیتوان انتظار داشت که بهتنهایی جایگزین اقداماتی شود که برای پیشگیری و مدیریت چاقی در سطح جمعیت طراحی شدهاند. سازمان جهانی سلامت نیز تاکید کرده است که دارو بهتنهایی چاقی را معکوس نخواهد کرد و باید در کنار تغذیه سالم، فعالیت بدنی و حمایت متخصصان سلامت مورد استفاده قرار گیرد.
از این منظر، شاید بهتر باشد سوال را از آیا آمپولهای لاغری موثرند. به آمپولهای لاغری برای چه کسانی، با چه اولویتی و در چه چارچوبی باید استفاده شوند؟ تغییر دهیم. همین تغییر ساده، بحث را از دارو به حکمرانی سلامت میبرد. هیچ نظام سلامتی با منابع نامحدود مواجه نیست و هر فناوری جدید، حتی اگر اثربخشی قابل توجهی داشته باشد، باید در کنار سایر نیازهای سلامت درباره جایگاه و نحوه استفاده از آن تصمیمگیری شود.
اینجا مسئله عدالت نیز مطرح میشود. اگر یک درمان جدید موثر باشد، اما دسترسی به آن بیش از آنکه به نیاز سلامت وابسته باشد به توانایی پرداخت افراد وابسته شود، ممکن است شکافهای موجود در سلامت عمیقتر شود. سازمان جهانی سلامت نیز بر اهمیت دسترسی عادلانه به این درمانها و ضرورت آمادهسازی نظامهای سلامت برای استفاده از آنها تاکید کرده است. بنابراین، سوال فقط این نیست که چه کسی توان پرداخت هزینه دارو را دارد؛ سوال مهمتر این است که چه کسی بر اساس نیاز و منفعت مورد انتظار سلامت باید در اولویت دسترسی قرار گیرد؟
این موضوع اکنون حتی در سطح حکمرانی سلامت نیز به یک مسئله مشخص تبدیل شده است. سازمان جهانی سلامت در اول ژوئن ۲۰۲۶ برای تشکیل یک گروه کارشناسی با هدف کمک به تدوین راهنمای اجرایی استفاده از درمانهای GLP-۱ در مراقبت از چاقی فراخوان داد. در این فرایند، عواملی مانند خطر بالینی، منفعت مورد انتظار از درمان، امکانپذیری، عدالت، استطاعت مالی، آمادگی نظام سلامت و اثر بر سلامت جمعیت مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنین اثر بودجهای، هزینهها و سناریوهای قیمتگذاری نیز در حوزه بررسی این گروه قرار دارد. معنای این رویکرد روشن است: مسئله فقط این نیست که یک دارو چقدر موثر است؛ مسئله این است که این فناوری چگونه و برای چه کسانی در نظام سلامت به کار گرفته شود.
از اینجا میتوان چرخه تصمیمگیری را بهتر دید. سیاستگذار سلامت باید درباره جهت و اولویتهای کلی تصمیم بگیرد؛ مدیران حوزه بهداشت و درمان باید ببینند این تصمیم چگونه میتواند در نظام ارائه خدمت اجرا شود؛ و اقتصاددانان سلامت باید پیامدهای هزینهای، منافع مورد انتظار، هزینه فرصت و نحوه تخصیص منابع را تحلیل کنند. هیچکدام از این سه نگاه بهتنهایی کافی نیست. حکمرانی موثر زمانی شکل میگیرد که سیاستگذاری، امکان اجرا و تحلیل اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند و هرکدام بخشی از یک تصمیم واحد را روشن کنند.
در چنین تصمیمی، هزینه دارو فقط یک عدد در فهرست مخارج نظام سلامت نیست. هر میزان منابعی که برای یک درمان اختصاص میدهیم، به این معناست که همان منابع را نمیتوانیم همزمان برای نیاز دیگری به کار ببریم. این همان جایی است که هزینه فرصت اهمیت پیدا میکند. سوال سیاستگذار فقط این نیست که آیا این دارو ارزشمند است؟؛ سوال مهمتر این است که در میان گزینههای موجود، این دارو در کجا میتواند بیشترین منفعت سلامت را ایجاد کند؟ پاسخ به این سوال، تصمیمگیری را از جذابیت یک فناوری جدید به سمت اولویتبندی و تخصیص هوشمندانه منابع میبرد.
از سوی دیگر، نباید ورود داروهای جدید به معنای عقبنشینی از پیشگیری باشد. یکی از خطرهای مهم این است که تمرکز افکار عمومی و رسانهها بر آمپول لاغری، توجه سیاستگذار را از عوامل محیطی و اجتماعی موثر بر چاقی دور کند. وقتی راهحل چاقی بیشتر در قالب یک محصول درمانی دیده شود، ممکن است مداخلاتی مانند اصلاح محیط غذایی، کاهش مصرف نوشیدنیهای شیرین، تنظیم بازاریابی و تبلیغات مواد غذایی ناسالم و فراهم کردن دسترسی بهتر به فضاهای مناسب برای فعالیت بدنی، کمتر در مرکز توجه قرار گیرند. این در حالی است که مقابله با چاقی فقط به درمان فرد مبتلا محدود نمیشود؛ بخشی از آن به ساختن محیطی مربوط است که انتخاب سالم را برای مردم آسانتر کند. پیشگیری شاید به اندازه یک آمپول جدید خبرساز نباشد، اما از منظر سلامت جمعیت نمیتوان اهمیت آن را نادیده گرفت.
این به معنای قرار دادن سبک زندگی در برابر دارو نیز نیست. چنین دوگانهای بیش از حد ساده است. برای فردی که به درمان دارویی نیاز دارد، دارو میتواند بخشی مهم از مسیر درمان باشد و نباید اهمیت آن را با توصیههای کلی درباره رژیم غذایی یا فعالیت بدنی کمرنگ کرد. مسئله، طراحی یک مسیر منسجم است؛ مسیری که در آن پیشگیری، شناسایی و مدیریت چاقی، مداخلات رفتاری، درمان دارویی برای افراد واجد شرایط و پیگیری بلندمدت، هرکدام جای خود را داشته باشند. در این میان، سواد سلامت و فرهنگ سلامت نیز اهمیت دارند؛ زیرا توانایی مردم برای شناخت خطرها، انتخابهای سالم و استفاده درست از خدمات و درمانها، بخشی از مدیریت بلندمدت چاقی است.
در نتیجه، پیش از آنکه درباره ورود یا تامین مالی یک داروی جدید تصمیم بگیریم، باید چند سوال اساسی را پاسخ دهیم: چه کسانی بیشترین منفعت را از درمان خواهند برد؟ چه کسانی باید در اولویت دسترسی قرار گیرند؟ هزینه آن چگونه تامین خواهد شد؟ نظام بهداشت و درمان تا چه اندازه برای تجویز، پیگیری و تداوم درمان آمادگی دارد؟ و چگونه میتوان اطمینان یافت که دسترسی به درمان، به جای کاهش نابرابری، شکافهای سلامت را بیشتر نمیکند؟ این سوالها باید در همان چرخهای بررسی شوند که سیاستگذار درباره اولویتها تصمیم میگیرد، مدیران بهداشت و درمان امکان اجرای آن را میسنجند و اقتصاددانان سلامت پیامدهای اقتصادی و تخصیصی آن را تحلیل میکنند.
در مجموع، آمپولهای لاغری را نه باید معجزهای برای حل مسئله چاقی دانست و نه تهدیدی برای سیاستهای سلامت. آنها ابزارهای درمانی مهمی هستند که میتوانند برای بخشی از افراد مبتلا به چاقی، ارزش بالینی قابل توجهی ایجاد کنند. اما مسئله اصلی نظام سلامت، صرفاً داشتن این ابزار نیست؛ بلکه تعیین جایگاه درست آن در یک مسیر عادلانه و پایدار برای پیشگیری و مدیریت چاقی است. دارو میتواند بخشی از راهحل چاقی باشد؛ اما نمیتواند جای سیاست مقابله با چاقی را بگیرد.»
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