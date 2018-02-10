ایلدریم: در حادثه سرنگونی بالگرد، دو نظامی ترکیه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، به دنبال هدف قرارگرفتن یک فروند بالگرد متعلق به نیروی هوائی ترکیه در استان هاتای واقع در جنوب شرقی این کشور و در نزدیکی مرز با سوریه، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز شنبه اعلام کرد: در حادثه سرنگونی این بالگرد، دو نظامی ما کشته شده اند.

نخست وزیر ترکیه در سخنانی در ششمین کنفرانس حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور در استان «موغله» بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق ادعا کرد: ما نه برای جنگ، بلکه برای نابودی گروه های تروریستی که سال‌ها برادران کُرد، عرب و ترکمن را مورد ظلم قرار دادند، آنها را از بی‌خانمان کرده و نوجوانان را به زورِ سلاح به میدان می‌فرستند وارد عفرین شدیم!

بنعلی یلدریم در ادامه مدعی شد: ترکیه برای پایان دادن به ظلم گروه تروریستی پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د نسبت به شهروندان عفرین عملیات شاخه زیتون را آغاز کرده است!

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.