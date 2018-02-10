محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت در جزیره خارگ در حوزه بهسازی و نوسازی خدمات بسیار خوبی در زیرساخت‌های حیاتی جزیره خارگ به ویژه در زمینه برق داشته است.

وی افزود: یکی از دغدغه اصلی اهالی شریف خارگ بحث خاموشی و قطع برق منطقه شهری جزیره در سال‌های گذشته بود که با ورود به موقع دولت و همکاری برق منطقه ای، برق استان بوشهر و جزیره خارگ قطعی برق در جزیره خارگ در ۱۱ ماه گذشته کمتر از ۳۰ دقیقه بوده است.

رضایی تصریح کرد: به حول و قوه الهی امروز با حضور اعضای شورای اداری جزیره خارگ یک دستگاه پست هوایی و زمینی احداث و بازسازی ۳۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی و ۶۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال افتتاح شد.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اقدامات صورت مثبت صورت گرفته در حوزه برق جزیره خارگ گفت: انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این پروژه‌ها تحولی در عرصه خدمات رسانی به مشترکان برق در سطح این جزیره مقاوم ایجاد و شاهد افزایش کیفیت برق و رضایت بیش از پیش مردم شریف خارگ در حوزه های مختلف باشیم.