بازار شایعه ها داغ است/ آخرین سوتی مجری نشست ها به روایت خودش

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۱ بهمن ماه آخرین و نهمین روز از سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در کاخ جشنواره بود و در این روز تنها دو فیلم به نمایش در آمدند که نشست رسانه ای هر دو این آثار نشست های کم مخاطبی بودند.

در سانس اول فیلم سینمایی «کار کثیف» به کارگردانی خسرو معصومی به نمایش درآمد که به دلیل طولانی بودن مدت زمان فیلم، نشست خبری آن نیز دیرتر برگزار شد و به همین جهت فیلم بعدی هم با تاخیر به نمایش درآمد.

معصومی در نشست خبری فیلمش عنوان کرد بیکاری واقعیت تلخی است و من واقعا دلم می خواهد که آقای روحانی با دیدن این فیلم کمی عذاب وجدان بگیرد.

وی همچنین درباره سرنوشت فیلم «خرس» بیان کرد: این فیلم ابتدا با پروانه نمایش وارد جشنواره شد اما در آن زمان آقای سجادپور چوب لای چرخ فیلم گذاشت. به من می گویند این فیلم به این دلیل توقیف است که فیلمی ضد جنگ است اما من می گویم مگر ما موافق جنگ هستیم. جنگ جز خرابی و ویرانی چیزی ندارد اما باید بگویم که فیلم «خرس» در نقطه کور قرار دارد و متاسفانه رسانه ها درباره همه فیلم های توقیفی صحبت می کنند بجز «خرس».

دومین و آخرین فیلم امروز مستند «زنانی با گوشواره های باروتی» به کارگردانی رضا فرهمند نام داشت که به دلیل اینکه آخرین فیلم در آخرین روز جشنواره محسوب می شد استقبال کمی از فیلم شد و نشست رسانه ای آن نیز زیاد مورد توجه قرار نگرفت.

مرتضی شعبانی تهیه کننده این مستند در نشست خبری این مستند که اثری درباره داعش است، عنوان کرد: اولین اکران عمومی این فیلم قرار است در کشور عراق باشد و امیدوارم فرصتی فراهم شود که این مستند در ایران نیز به نمایش درآید.

یکی از نکات جالب توجه این نشست اشتباه محمود گبرلو در عنوان کردن تعداد سال های برگزاری جشنواره بود که به اشتباه به جای سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گفت بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر. اشتباه های لپی گبرلو در طول روزهای جشنواره زیاد بود و باعث شوخی هایی در فضای نشست ها می شد که او عنوان کرد آخرین سوتی او در جشنواره بوده است.

آخرین روز از برگزاری جشنواره در سینمای رسانه ها خیلی خلوت تر از روزهای گذشته است و تنها بازار شایعات و حدس و گمان ها برای شناخت نامزدهای بخش های مختلف بین خبرنگاران داغ است.