انتظار از نیشکر بیش از ساخت یک مدرسه است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم نسب الباجی عصر امروز در حاشیه افتتاح پروژه‌های شهرستان کارون در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتظار نمایندگان مجلس اهواز از شرکت نیشکر و صنایع جانبی، بیش از ساخت پروژه‌هایی مثل دبستان دعبل خزایی است. برای نمونه هم‌اکنون در روستای مبارکه سه، ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مردم در دل اراضی نیشکر قرار گرفته و می‌توانند اشتغال‌زایی داشته باشند ولی به آنها آب زراعی نمی‌دهند.

وی با اشاره به اینکه مردم برای این اراضی در حال استفاده از پسماند نیشکر هستند، افزود: اراضی نیشکر در اصل اراضی خود مردم ست ولی مردم برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی و اشتغال‌زایی آنها را تقدیم و سکوت کردند به امید روزی که فرزندانشان شاغل شوند.

الباجی تصریح کرد: وقتی که مشاهده می‌شود ۲۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز و مسطح در دل اراضی نیشکر قرار گرفته، انتظار داریم تا شرکت نیشکر همراهی و همدلی با مردم صاحب این اراضی داشته باشد و آنها بیش از شرایط فعلی به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس انتقاد کرد: همین مردم بی‌بضاعت و کوخ‌نشین باعث پیروزی انقلاب شده و برای حفظ آن شهید دادند؛ همین مردم بودند که شهد مدافع حرم را تقدیم کردند ولی اکنون شرکت نیشکر با چند آجر روی هم گذاشتن، قصد جلب رضایت مردم را دارد.

الباجی با تأکید بر اینکه ساخت این بنا (دبستان تلفیقی دعبل خزایی) به تنهایی حق مردم روستای مبارکه سه نیست، گفت: اگر به این ۲۰۰ هکتار آب ندهند کاری می‌کنیم که اصلاً در شأن نیشکر نباشد.