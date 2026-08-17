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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

روابط دوجانبه و تحولات منطقه، محور گفتگوی تلفنی عراقچی و فیدان

روابط دوجانبه و تحولات منطقه، محور گفتگوی تلفنی عراقچی و فیدان

وزیران امور خارجه جمهوری ایران و ترکیه در تماسی تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح آخرین وضعیت گفت وگوهای دوجانبه ایران با عمان در خصوص تعیین مسیر مناسب برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تداوم این روند تاکید کرد.

طرفین آخرین تحولات منطقه و روندهای دیپلماتیک جاری را بررسی و درباره ضرورت استمرار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای مدیریت شرایط، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و تقویت ثبات و امنیت منطقه رایزنی کردند.

کد مطلب 6919654

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