فرماندار تنگستان: اعتبارات شهرستان ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تنگستان با حضور رؤسا، معاونین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و همچنین معاون و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته اظهار کرد: اعتبارات شهرستان در سال جاری ۵۱۰ میلیارد تومان است که بر اساس الزامات و شاخص‌های تعیین‌شده، میان ۱۹۶ پروژه و ۴۳ دستگاه اجرایی توزیع شده و اولویت اصلی در تخصیص اعتبارات، تکمیل و به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام است.

سلیمانی افزود: بیشترین سهم اعتبارات شهرستان در حوزه‌های راهداری، آب و فاضلاب، نوسازی مدارس، عمران شهری و عمران روستایی اختصاص یافته است که با توجه به مسائل و نیازهای موجود در بخش‌های مختلف شهرستان، توزیع اعتبارات بر اساس اولویت‌ها و الزامات تعیین‌شده انجام شده است.

وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی، پراکندگی جمعیت و تعدد روستاهای شهرستان تنگستان گفت: حجم اعتبارات استانی به تنهایی پاسخگوی همه نیازها و مسائل شهرستان نیست، از این رو با حمایت استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، تلاش شده است علاوه بر اعتبارات استانی، از ظرفیت اعتبارات ملی نیز برای اجرای پروژه‌های مهم شهرستان استفاده شود.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه در سال گذشته نیز اعتبارات مناسبی از منابع ملی برای شهرستان جذب شده است، خاطرنشان کرد: پروژه‌های مهمی در حوزه‌های مختلف در شهرستان در حال اجراست و تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان این است که با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون اعتبارات ملی، ماده ۵۶، مولدسازی، مشارکت خیرین و سایر منابع اعتباری، پروژه‌های مهم و اولویت‌دار تنگستان را به سرانجام برسانیم.

سلیمانی ادامه داد: بخش قابل توجهی از پروژه‌های شهرستان همچنان نیمه‌تمام است و باید با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مناسب، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از آنها فراهم شود.

وی همچنین تأکید کرد: در تعریف و اولویت‌بندی پروژه‌ها تلاش شده است طرح‌هایی مورد توجه قرار گیرند که خدمات‌رسانی گسترده‌تر و جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار دهند و بتوانند علاوه بر روستای محل اجرای پروژه، روستاهای پیرامونی را نیز از خدمات خود بهره‌مند کنند.

فرماندار تنگستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی، همراهی و تلاش دستگاه‌های اجرایی و حمایت مسئولان استانی و ملی، بخش مهمی از پروژه‌های شهرستان در سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری برسد و گام مؤثری در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم تنگستان برداشته شود.

در این نشست، اعتبارات شهرستان تنگستان برای سال جاری مورد بررسی و در خصوص نحوه توزیع آن میان دستگاه‌های اجرایی و پروژه‌های شهرستان تصمیم‌گیری شد.

