محدودکردن فقر برنامه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری نوشهر، چالوس و کلاردشت در نوشهر گفت: باید روی فقر بیشتر تمرکز کنیم و به سمت ایجاد یک میلیون فقره شغل پیش برویم تا بتوانیم تغییرات ملموسی در زندگی مردم ایجاد کنیم.

ربیعی ادامه داد: محدود کردن فقر و اشتغال فراگیر دو برنامه جدی دولت در بدنه وزارت کار و رفاه است و این دوره دولت تدبیر و امید تمام تلاش را مصروف این مسئله کرد.

وی با اشاره به تحولات و پیشرفت های بزرگ ایجاد شده در کشور گفت: برخی ها امروز نقد می کنند که عده ای را در انقلاب دستگیر شدند، درحالیکه در همین جنگل های مازندران سر چوپان را بریدند و عجیب است امروز جای جانی و قاتل عوض شده و عده ای ظلم ها و ترورهای فراوانی علیه انقلاب کردند.

وی افزود: انقلاب اسلامی مدافع آزادی اندیشه هااست و همواره برای این دفاع از اندیشه تاوان، قربانی و شهید داده است.



ربیعی گفت: امروز باید دقت کنیم زیرا در برابر نسل جدید مسئولیت مهمتری داریم و ارزشهای انقلاب را به شایستگی به نسل جدید منتقل کنیم.

وزیر تعاون ادامه داد: پروژه انگاری انقلاب سناریوی جدیدی است که پنج شبکه تلویزیونی به طور همزمان علیه انقلاب اسلامی آغاز کرده اند و طوری برنامه ریزی و مستند سازی می کنند تا افکار عمومی را متزلزل و نسبت به انقلاب شبهه انگاری کنند.

ربیعی تاکید کرد: عمق بخشیدن به باورهای انقلاب باید توسط کارگزاران نظام و بدنه مدیریتی به طور جدی تر پیگیری شود و باید به دوران اولیه انقلاب اسلامی برگردیم و بر اساس همان باورهای اعتقادی حرکت کنیم.