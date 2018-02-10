  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۴۶

وزیر تعاون:

محدودکردن فقر برنامه دولت است

محدودکردن فقر برنامه دولت است

نوشهر - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید به سمت ایجاد یک میلیون شغل در کشور پیش رویم و محدود کردن فقر برنامه دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری نوشهر، چالوس و کلاردشت در نوشهر گفت: باید روی فقر بیشتر تمرکز کنیم و به سمت ایجاد یک میلیون فقره شغل پیش برویم تا بتوانیم تغییرات ملموسی در زندگی مردم ایجاد کنیم.

ربیعی ادامه داد: محدود کردن فقر و اشتغال فراگیر دو برنامه جدی دولت در بدنه وزارت کار و رفاه است و این دوره دولت تدبیر و امید تمام تلاش را مصروف این مسئله کرد.

وی با اشاره به تحولات و پیشرفت های بزرگ ایجاد شده در کشور گفت: برخی ها امروز نقد می کنند که عده ای را در انقلاب دستگیر شدند، درحالیکه در همین جنگل های مازندران سر چوپان را بریدند و عجیب است امروز جای جانی و قاتل عوض شده و عده ای ظلم ها و ترورهای فراوانی علیه انقلاب کردند.

وی افزود: انقلاب اسلامی مدافع آزادی اندیشه هااست و همواره برای این دفاع از اندیشه تاوان، قربانی و شهید داده است.

ربیعی گفت: امروز باید دقت کنیم زیرا در برابر نسل جدید مسئولیت مهمتری داریم و ارزشهای انقلاب را به شایستگی به نسل جدید منتقل کنیم.

وزیر تعاون ادامه داد: پروژه انگاری انقلاب سناریوی جدیدی است که پنج شبکه تلویزیونی به طور همزمان علیه انقلاب اسلامی آغاز کرده اند و طوری برنامه ریزی و مستند سازی می کنند تا افکار عمومی را متزلزل و نسبت به انقلاب شبهه انگاری کنند.

ربیعی تاکید کرد: عمق بخشیدن به باورهای انقلاب باید توسط کارگزاران نظام و بدنه مدیریتی به طور جدی تر پیگیری شود و باید به دوران اولیه انقلاب اسلامی برگردیم و بر اساس همان باورهای اعتقادی حرکت کنیم.

کد مطلب 4224712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یکی از پا برهنگان IR ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      این شعارها از زبان همه مسئولان به زیبایی بیرون اومده و میاد اما دوصد گفته چو نیم کردار نیست..مردم چبزی ندیدن جز گرانی مرغ و تخم مرغ و گوشت و پیاز و پول قبو ض برق و گاز و آب و...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها