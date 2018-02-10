برای یافتن راه مقابله با ایران در تلاشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به خاک سوریه از جمله سامانه های پدافند هوایی این کشور، «هیثر نائورت» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد که واشنگتن از حقِ اسرائیل برای دفاع از خود قویاً پشتیبانی می کند!

نائورت در این باره گفت: «آمریکا عمیقاً نگران تشدید خشونتها در مرز اسرائیل است و با قدرت از حقِ حاکمیتی اسرائیل (!) برای دفاع از خود حمایت می کند».

وی در ادامه ادعا کرد: «افزایش آگاهانه تهدید از سوی ایران و تمایل و جاه طلبی تهران برای قدرت نمایی و سلطه گری، تمام مردم منطقه- از یمن تا لبنان- را در معرض خطر قرار می دهد».

«آدریان رنکاین- گالووی» سخنگوی پنتاگون نیز در خصوص تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه گفت: «وزارت دفاع (آمریکا) در این عملیات نظامی شرکت نداشت. اسرائیل نزدیکترین شریک امنیتی ما در منطقه است و ما با تمام توان از حق ذاتیِ اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدات علیه سرزمین و ملت آن، حمایت می کنیم».

سخنگوی پنتاگون در ادامه مدعی شد: «ما در نگرانی بسیاری [از کشورها] در سراسر منطقه بابت فعالیتهای بی ثبات ساز ایران که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، سهیم هستیم و در تلاشیم تا جهت مقابله با فعالیتهای بدخواهانه ایران راه حل بین المللی بزرگتری بیابیم».

لازم به ذکر است، در پی تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، ارتش این کشور موفق به هدف قراردادن یک فروند اف- ۱۶ و یک فروند اف- ۱۵ متعلق به این رژیم شد.

رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با بهانه قراردادن ورود یک پهپاد ایرانی به اراضی اشغالی، اینگونه وانمود کند که رویدادهای روز شنبه (دهم فوریه/ ۲۱ بهمن ماه) ماحصل اقدامات ایران بوده است!