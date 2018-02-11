افغانستان یکی از بازارهای هدف استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طبیب‌زاده عصر شنبه در نشست خبری با موضوع همایش تجاری علمی ایران و افغانستان در رفسنجان با قدردانی از مسئولان دانشگاه ولی‌عصر (عج) برای برگزاری این همایش اظهار داشت: برگزاری این همایش فرصت بسیار خوبی است که فعالان اقتصادی استان کرمان بتوانند نقطه‌نظرات و خواسته های خود را در جمع مسئولان دو کشور بیان کنند تا به یک همکاری خوبی برای تسهیل امور تجاری و سرمایه‌گذاری برسیم.

وی افزود: ما با کشور دوست و برادر افغانستان مشترکات زیادی داریم و به نوعی اقتصاد ما با هم عجین شده است، محصولات فراوان با کیفیت خوب در استان کرمان وجود دارد که بازار خوبی در افغانستان دارند.

وی ابراز داشت: اگر بتوانیم بین مبادلات این محصولات و نیاز افغانستان تسهیل کنیم می‌توانیم به مبادلات بازرگانی دو کشور کمک کنیم، از طرفی محصولات کشاورزی و معدنی خوبی در کشور افغانستان وجود دارد که می‌تواند مواد اولیه کارخانه‌های ما را تأمین کند.

رئیس اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نزدیکی مرز افغانستان به استان کرمان و حضور تعداد زیادی از دانشجویان افغانستانی در دانشگاه‌های کرمان و رفسنجان را یک فرصت برای استان دانست و یادآور شد: امیدواریم در این همایش بتوانیم برای مبادلات تجاری دو کشور، مشکلاتی که بین مبدا، مقصد، گمرک، حمل و نقل و ... وجود دارد برطرف کنیم و بتوانیم مدل خوب و فعالی از همکاری‌های بازرگانی و تجاری بین شهرستان رفسنجان، استان کرمان و افغانستان برقرار کنیم که این مدل قابل انطباق با سایر کشورهای همسایه باشد.

طبیب زاده با بیان این مطلب که اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بخش خصوصی یکی از وظایف اصلی‌اش توسعه بازار محصولات استان و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری است، تأکید کرد: بر همین اساس رویکرد صادرات‌محوری در اتاق ایجاد کرده ایم که یکی از بازار هدف ما کشور افغانستان است.

وی ادامه داد: تجاری که در این زمینه فعالیت دارند را شناسایی و مشکلات آنان را رصد کردیم و اعتقا داریم که باید محصولات را به بهترین وجه به افغانستان صادر و زمینه ای فراهم کنیم تا آنها هم سود ببرند و اگر تجارت برد - برد باشد موجب پایداری مدل بازرگانی است.

رئیس اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: ما ظرفیت‌های صادراتی استان کرمان را معرفی کنیم و متقابلا به حرف تجار افغانستانی گوش دهیم و مدل و گفتمان جدیدی از این ظرفیتی که وجود دارد ایجاد کنیم.

طبیب زاده با اشاره به اینکه بازار افغانستان بازار وسیعی است، تصریح کرد: با مشترکات ذائقه ای که وجود دارد می توانیم بسیاری از محصولات استان نظیر پسته، خرما و...به بازار افغانستان عرضه کنیم.

وی عنوان داشت: خوشبختانه تجار خوبی از افغانستان در ایران و استان کرمان داریم که در زمینه پسته و خرما فعالیت می کنند و ما برای همه کالاهای صادراتی استان برنامه داریم و کاری که می کنیم ایجاد این اطمینان در تاجران ایرانی است که محصولشان به راحتی و به موقع در بازار افغانستان عرضه شود و پولش برگردد.

رئیس اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان اظهار کرد: به دنبال تدوین مدل همکاری فعالی با افغانستان که همه ابعاد تجاری را در نظر بگیرد هستیم، زنجیره فولاد و مس را با ظرفیتهای بالا در استان کرمان در حال ایجاد داریم که افغانستان به لحاظ برخورداری از ذخایر مس، سنگ آهن، منگنز و کرومیت قوی است و می تواند تکمیل زنجیره معدنی در کرمان باشد.

وی گفت: همچنین بسیاری از محصولات کشاورزی مانند کنجد را به عنوان محصول وارداتی از افغانستان در نظر بگیریم در کنار آن خدمات فنی مهندسی، صادرات برق، محصولات صنعتی و ... نیز می توانیم از استان به این کشور داشته باشیم.