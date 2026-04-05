امکان ورود بدون ویزای کامیون های ایرانی به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سیادت اظهار کرد: از سوی مسئولین افغانستانی ترتیبی داده شده که کامیون‌های ایرانی بدون ویزا و پرداخت هزینه وارد افغانستان شوند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او با بیان اینکه دو کشور ایران و افغانستان از گذشته نیز بدون توجه به مسائل امنیتی و سیاسی، مراودات اقتصادی خود را حفظ کرده اند، افزود: امروز و با توجه به مواضع حمایتی این کشور همسایه از ایران، حتما ظرفیت های بیشتری برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد.

سیادت به تنش نظامی میان افغانستان و پاکستان اشاره کرد و گفت: با این شرایط هر دو کشور برای ترانزیت و همینطور رفع نیازهای کالایی خود بیشتر از گذشته نگاه ویژه ای به ایران دارند.

او ادامه داد: با یکسان سازی نرخ ارز در ایران، بیش از گذشته فضا برای کشت قراردادی در افغانستان و استفاده از مزیت های این کشور برای رفع نیازهایمان فراهم شده است. ما کالاهای زیادی را می توانیم از افغانستان تامین کنیم منوط بر اینکه بتوانیم قراردادهای منسجم، مطمئن و طولانی مدت با این کشور برقرار کنیم و به ویژه برای انتقال تکنولوژی به این کشور برنامه داشته باشیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به ناترازی تجاری میان دو کشور، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ برابر واردات از افغانستان، به این کشور صادرات داریم که مورد انتقاد مسئولین این کشور است. در حالی که می توانیم با برنامه ریزی برای انتقال تکنولوژی به این کشور و تامین نیازهایمان از آن، هم به اشتغالزایی آنها کمک کنیم و هم نیازهایمان را براورده کرده و تراز تجاری را مثبت کنیم.

سیادت در گفت وگو با اتاق ایران، افزود: ما می توانیم حبوبات مورد نیاز خود را به جای کانادا و با مخاطرات زیاد و فاصله زمانی بیش از یک ماه، از افغانستان با فاصله زمانی یک هفته و به صورت امن و مطمئن وارد کنیم که این امر وارد فاز عملیاتی شده است. همچنین امکان تامین چغندر قند، خوراک دام و دانه های روغنی و... از این کشور وجود دارد. به علاوه تامین گوشت از افغانستان را نیز نهایی کرده ایم.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تاکید کرد: نکته مهم دیگر استفاده از ظرفیت بسیار خوب تجار افغانستانی مقیم ایران برای تامین نیازهایمان است. ما باید قدر این همسایه خود را بیشتر بدانیم و از نگاه های بالا به پایین پرهیز کنیم.

او در پایان گفت: افغانستان به ویژه در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی فرا مرزی ظرفیت های فوق العاده ای دارد و وقت آن رسیده که به جای تمرکز بیش از اندازه بر کشورهای حوزه خلیج فارس، به این همسایه خود توجه کنیم. به ویژه که آنها امنیت را برقرار کرده و نگاه ویژه ای در حوزه اقتصادی دنبال میکنند. ما میتوانیم رابطه برد-برد را با این کشور تعریف کنیم.