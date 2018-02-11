اتخاذ تمهیدات کافی برای برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی شامگاه شنبه در مراسم یادواره شهدا در مسجد اعظم تجریش طی سخنانی با بیان این که انقلاب اسلامی نقطه عطف در تاریخ ایران است، گفت: مردم ایران در سال ۴۱ و با اعتماد به امام خمینی(ره) و راه پر افتخار ایشان جرقه انقلاب را زدند و این راه عزتمند را ادامه دادند.

وی ایران را یکی از مستقل ترین کشورهای دنیا دانست و اظهار داشت: دیگر حاضر نیستیم، تحت هیچ شرایطی از هیچ کشوری تبعیت بی چون و چرا کنیم و اساس شعار «نه شرقی، نه غربی» نیز همین است.

استقلال اقتصادی نیازمند عزم جدی مدیران و مردم است

استاندار تهران ادامه داد: البته دستیابی کامل استقلال در بخش اقتصادی نیازمند عزم جدی مدیران و تلاش مضاعف مردم است، امروز تمام قدرت های به ظاهر بزرگ دنیا باور دارند که ایران از نظر سیاسی کشوری مستقل است و اندک کورسوی دشمنان برای ضربه زدن به مردم ایران بخش اقتصادی است.

مقیمی با بیان این که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای کشور حیاتی است، تاکید کرد: باید تلاش کنیم با شکوفایی اقتصادی کشور و حضور درصحنه های اقتصادی انقلاب وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهیم، رؤسا و مدیران دستگاه های اجرایی نیز باید خود را خادم ملت بدانند.

کوتاهی کنیم مدیون خون شهدا خواهیم بود

نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: اگر در مسیر خدمت رسانی به مردم کوتاهی کنیم مدیون خون شهدا خواهیم بود.

مقیمی سپس ضمن دعوت از اقشار گوناگون جامعه برای شرکت در راهپیمایی روز ٢٢بهمن، از آمادگی همه عوامل برای برگزاری پرشور این راهپیمایی خبر داد و گفت: تمهیدات و آمادگی کافی برای برگزاری راهپیمایی باشکوه ٢٢ بهمن ماه اتخاذ شده است و با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، فرمانداران و بخشداران ،راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی شرایط برای حضور چشمگیر مردم مهیا است.