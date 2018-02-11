اغتشاشات اخیر طرحی برای برهم زدن امنیت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری ظهر یکشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن‌ماه در بجنورد با اشاره به اغتشاشات اخیر کشور اظهار کرد: جریانات اخیر به فتنه‌های گذشته دشمن شباهت بسیاری داشت که بار دیگر ملت بیدار ایران آن را خنثی کردند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری افزود: ملت بیدار و هوشیار ایران با تبعیت از رهبری عالی‌قدر توانسته تمامی دسیسه‌های دشمن را در نطفه خفه کند.

وی تصریح کرد: با تدابیر مقام معظم رهبری و حضور نیروی‌های مجاهد و دیپلماسی توطئه‌های اخیر ایران از بین رفت.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور بابیان اینکه مردم ایران در طول تاریخ امتحان‌های بسیاری را برای سرزمینشان داده‌اند، گفت: ملت ایران دیگربار به آمریکا، اسرائیل و لندن نشین ها پاسخ باصلابتی را در جریان اغتشاشات دادند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری بیان کرد: مردم فهیم و هوشیار ایران برای احقاق مطالبات، صف خود را از اغتشاش‌گران جدا کردند و پاسخ کوبنده‌ای به دشمنان نظام جمهوری اسلامی دادند.

دفاع از کشور درصدها کیلومتر فراتر از مرزها

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در ادامه به موفقیت بزرگ ایران طی امسال در راستای حفظ امنیت درصدها کیلومتر فراتر از مرزها اشاره کرد و گفت: نیروهای مقاومت توانستند منطقه را از وجود یک جنگ نیابتی به اسم داعش که از سوی دشمنان درجه‌یک ایران همچون صهیونیسم و آمریکا طراحی‌شده بود نجات دهند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با حضور مدافعان حرم و سپاه پاسداران علاوه بر کشور، کشورهای همسایه همچون سوریه، عراق، لبنان را نیز نجات داد که هنرنمایی و لطف الهی بود.

وی همچنین به فتنه دیگر از سوی استکبار جهانی مبنی بر شکل‌گیری یک اسرائیل کوچک در کنار مرز کردستان عراق اشاره کرد و افزود: طرح جدایی اقلیم کردستان عراق نقشه شوم دیگری برای تأسیس اسرائیل منحوس دوم در کنار مرزهای جمهوری اسلامی ایران بود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: با تدابیر ایران و رهبری مقام معظم رهبری و حضور نیروهای مجاهد و دیپلماسی ایران این توطئه نیز در نطفه خفه شد.

جنگ تحمیلی، جنگی جهانی علیه ملت ایران بود

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به جنگ هشت‌ساله ایران و عراق اشاره کرد و گفت: جنگ تحمیلی، جنگی جهانی علیه ملت ایران بود چراکه پس از پیروزی انقلاب و باوجود شرایط سخت کشور قدرت‌های شرق، غرب و شیوخ منطقه از طریق عراق علیه ایران جنگ راه انداختند اما بدون آنکه تصوری از پیروزی داشته باشند باجان فشانی ملت پیروزی از آن ایران شد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور بابیان اینکه امروز چهار دهه از نهضت بزرگ انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته‌ایم، اظهار کرد: دشمنان نظام باوجود تهدیدها و تحریم‌ها، تصور عمر ۴۰ ساله برای انقلاب را نداشتند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری بابیان اینکه ملت ایران برای رسیدن به اهداف نهایی خود مصمم بوده، افزود: ملت ایران باوجود امتحانات مختلف از سوی دشمن توانستند طی ۴۰ سال مملکت را متحول کنند و اگر نبود این تهدیدها و تحریم‌ها امروز شاهد مشکلات اقتصادی در داخل کشور نبودیم.

وی اضافه کرد: همچنین در جریان رحلت امام خمینی (ره) دشمنان طمع داشتند که راه امام را ناتمام بماند اما دیدند که این نظام با تکیه‌بر مردمانی عاشق اجازه این کار را نداد و بار دیگر خمینی جوان و سرشار از امید، حکمت، فقاهت، دوراندیش و باصلابت سکان این کشور را بر عهده گرفت.

وی تصریح کرد: اکنون جمهوری اسلامی ایران با داشتن رهبری حکیم، خردمند و عالی‌قدر، آن راه را باصلابت و شجاعت و با همان نشاط و قدرت ادامه می‌دهد.

براندازی رژیم دو هزار و ۵۰۰ ساله نخستین اقدام مصمم ملت ایران

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در بخشی دیگر از سخنان خود براندازی رژیم دو هزار و ۵۰۰ ساله را نخستین اقدام مصمم ملت ایران دانست و گفت: ایجاد نظام جمهوری اسلامی و دادن رای قاطع به این نظام اقدامی دیگر ملت بود که با کنار گذاشتن یک رژیم کثیف و آلوده یک نظام خردمندانه را با رای خود انتخاب کردند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری اضافه کرد: درنهایت ملت ایران در جنگ جهانی که از سوی شرق و غرب بر ملت ایران تحمیل‌شده بود با تقدیم شهید، جانباز و آزاده به پیروزی دست یافتند.

امید مستضعفان و مؤمنان جهان به ملت ایران

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور عنوان کرد: طی دهه اول پیروزی انقلاب پیام امام راحل در اقصی نقاط جهان به دل مستضعفان و مؤمنان نفوذ کرد و ایران را امیدی برای رهایی خود از قیدوبند ظالمان دانستند.

مردم خراسان شمالی موردعنایت رهبری و مورد اعتماد ملت ایران هستند

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری بابیان اینکه مردم قهرمان و سلحشور خراسان شمالی در تمام صحنه‌ها خوش درخشیده‌اند و موردعنایت مقام معظم رهبری و مورد اعتماد ملت ایران هستند، بیان کرد: امیدواریم همواره درصحنه باقی بماند و زیر پرچم نظام ادامه‌دهنده راه امام و ولایت باشند.

وی خطاب به مسئولان گفت: لحظه‌ای نباید از خدمتگزاری به این مردم دریغ کرد تا مشکلاتی که برای مردم‌آزار دهنده است، مرتفع شود.