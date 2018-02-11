۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۵

رئیس نفت فلات قاره خارگ:

میزان تولید در میادین نفتی جزیره خارگ افزایش یافت

بوشهر - رئیس منطقه شرکت نفت فلات قاره خارگ گفت: میزان تولید در میادین نفتی جزیره خارگ افزایش یافت.

عباس رجب‌خانی در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی در جزیره خارگ گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۶ به همت نیروهای فنی و عملیاتی شرکت نفت فلات قاره منطقه خارگ اقدام به راه اندازی شبکه گازرانی دورود ۳ راه‌اندازی کردیم که بتوانیم که چاه‌های که مشکل گازرانی داشتند را راه اندازی کنیم.

وی افزود: پروژه بازسازی میدان‌های نفتی دورود منطقه خارگ با هدف تداوم تولید در این میدان نفتی و افزایش ضریب ایمنی بهره برداری و حفاظت از محیط زیست تعریف شده است که چهار سکو با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد است و امروز سکوی KB بازسازی کامل و در مدار عملیاتی قرار گرفت و امروز توسط مسئولان ارشد استانی افتتاح شد.

رئیس منطقه شرکت نفت فلات قاره خارگ گفت: هم اکنون هفت حلقه چاه گازرانی شده است که این گازرانی و بهسازی و نوسازی صورت گرفته باعث شده که ۴ هزار بشکه افزایش تولید داشته باشیم همچنین در سکوی ابوذر بیش از ۱۰ هزار بشکه افزایش تولید را در سال جاری شاهد بودیم که این نشان از عزم کارمندان شرکت ملی نفت ایران در حوضه تولید است.

رجب‌خانی تصریح کرد: با اتکای به اقتصاد مقاومتی و الگو قرار دادن منویات مقام معظم رهبری صادرات نفت شرکت نفت فلات قاره در سال ۹۶ با بهترین کیفیت در حال انجام است.

