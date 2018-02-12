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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

تاریخچه تمبر از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می شود

تاریخچه تمبر از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می شود

کتابخانه و موزه ملی ملک، نشست «تمبر به روایت گنجینه ملک؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی» را با سخنرانی دکتر کامران مهاجرافشار، استاد دانشگاه هنر تهران برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست «تمبر به روایت گنجینه ملک؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی»، شصت‌ونهمین نشست از مجموعه نشست‌های کتابخانه و موزه ملی ملک در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی به شمار می‌آید که روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ خورشیدی ساعت ۱۴ در این گنجینه تاریخی برگزار می‌شود.

دوستداران فرهنگ و تاریخ هم‌زمان با حضور در این نشست، از تالار تمبرهای تاریخی نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران نیز می‌توانند بازدید کنند. این تالار در تابستان ۱۳۹۶ خورشیدی با بهره‌گیری از استانداردهای روزآمد و فناوری‌های نوین موزه‌ای به ویژه نمایشگرهای ویژه دیجیتال نمایشگاه گشایش یافته است.

کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی را به حضور در این نشست در ساختمان این گنجینه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» فرامی‌خواند.  

کد مطلب 4225782

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