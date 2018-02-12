تاریخچه تمبر از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست «تمبر به روایت گنجینه ملک؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی»، شصتونهمین نشست از مجموعه نشستهای کتابخانه و موزه ملی ملک در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی به شمار میآید که روز سهشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ خورشیدی ساعت ۱۴ در این گنجینه تاریخی برگزار میشود.
دوستداران فرهنگ و تاریخ همزمان با حضور در این نشست، از تالار تمبرهای تاریخی نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران نیز میتوانند بازدید کنند. این تالار در تابستان ۱۳۹۶ خورشیدی با بهرهگیری از استانداردهای روزآمد و فناوریهای نوین موزهای به ویژه نمایشگرهای ویژه دیجیتال نمایشگاه گشایش یافته است.
کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی را به حضور در این نشست در ساختمان این گنجینه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» فرامیخواند.
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