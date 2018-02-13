گام بلند شبکه کردستان برای تولید یک اثرفاخر/سنجرخان سریال می شود

خبرگزاری مهر – گروه استانها؛ آرمان نصراللهی: تولید سریال های فاخر با محوریت شخصیت های تاریخی در رسانه ملی با بازخورد مناسبی همراه بوده است و به همین دلیل نیز شبکه کردستان در تدارک تهیه و تولید یک سریال فاخر تاریخی با محوریت یکی از شخصیت های برجسته در تاریخ کردستان است.

سنجرخان وزیری که علیرغم اینکه در مقابله و مبارزه با استعمار یکی از شخصیت های برجسته تاریخ معاصر ایران است، ولی به دلیل کم توجهی رسانه ها تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است و به همین دلیل شبکه استانی کردستان در تدارک تهیه و تولید سریالی با محوریت این شخصیت تاریخی است.

در طول یک دهه اخیر بارها تهیه و تولید سریال سنجر خان در کشور مطرح شده ولی این بار و با انتصاب ابوالقاسم امان الهی به عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان، این کار جنبه عملیاتی به خود گرفته و حتی اعلام شده است که تاکنون بخش های اصلی این سریال نیز نوشته شده است.

سنجرخان وزیری معروف به سردار اکرم فرزند حاج یوسف مالک روستای نران از توابع شهر سنندج و فرزندجیران خانم از خانواده اردلان (خاندان حاکم کردستان) و فرزند چهارم از ۹ فرزند خانواده است.

در این زمان که روسها مناطق مختلف ایران از جمله کردستان را اشغال کرده‌اند و آزار و اذیت مردم باعث اعتراض عمومی می شود. سنجر خان بعد از این وضعیت نیروی متشکل از مردم محلی را تشکیل داده و از روستاهای اطراف کامیاران شروع به جنگ و زد و خورد می‌شود و روسها را تا شهر سنندج فراری داده و با شکست دادن آنان، آنها را مجبور به ترک روستاها و شهرها می‌نماید.

وی با فراهم کردن سوارانی از روستاهای اطراف و با یاری مردم دوباره راهی میدان می‌شود و از شهر دهگلان روسها را در پی یک نبرد سخت شکست و فراری داده و با به دست آوردن مقدار زیادی غنایم جنگی سبک و سنگین و مهمات به جنگهای بعدی ادامه می‌دهد.

جنگ به شهرهای دیواندره و سقز کشیده می‌شود و در اکثر مناطق سواران سنجر خان موفق به شکست روسها و آزاد سازی مناطق مذکور می‌گردند. باهمکاری یکی از حاکمان منطقه سقز و بوکان سنجرخان روسها را تا پل منجیل فراری می‌دهد و به عقب می‌راند و تمامی خاک کردستان را از نیروهای روسی پاکسازی می‌کند و به همین نامه‌ای به میرزا کوچک خان می‌نویسد و میرزا را از کار روسها آگاه می کند که آنها را از کردستان فراری داده‌ام و اکنون نوبت شماست که آنها به طرف شما در راهند.

قیام سنجرخان آنگونه که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته است

یک مدرس دانشگاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه سنجرخان در راستای مبارزه با استعمار روس، گفت: سنجرخان در عصر خود یکی از مهمترین شخصیت های در راستای مقابله با استعمار به شمار می رود ولی متاسفانه به دلایل مختلف وی هنوز ناشناخته است.

اسماعیل احمدی که با محوریت قیام سنجرخان وزیری یک پژوهش تاریخی تحلیلی را انجام داده است، افزود: جایگاه سنجرخان در راستای مقابله با بیگانگان اگر بیشتر از میرزاکوچک خان نباشد بدون شک کمتر نیست و به همین دلیل پرداختن به این شخصیت یکی از ضرورت های فعلی است.

وی بیان کرد: در حال حاضر آثار مکتوب و حتی سینمایی و تلویزیونی در خصوص قیام سنجر خان بسیار اندک و ناچیز است و می طلبد که رسانه ملی برای نشان دادن هویت تاریخی ملت بزرگ ایران در این زمینه ورود پیدا کرده و زمینه برای تولید اثری فاخر و در خور شان را فراهم کند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان در خصوص روند تهیه و تولید این سریال به خبرنگار مهر گفت: شبکه کردستان در طول سه سال اخیر رویکرد جدیدی را در دستور کار قرار داده و سعی می شود که با استفاده از ظرفیت های فرهنگ بومی و محلی برنامه های متناسب با نیاز مخاطب تهیه و تولید شود.

ابوالقاسم امان الهی بیان کرد: تهیه و تولید سریال های تاریخی یکی از اولویت های شبکه کردستان است و در همین راستا بعد از رایزنی های متعدد و مختلف از مسئولان رسانه ملی، ساخت سریال تاریخی سنجر خان تصویب در در دستور کار قرار گرفت.

امضای تفاهم نامه همکاری صدا و سیما و استانداری کردستان برای تولید سریال سنجر خان

وی گفت: بعد از این مهم تفاهم نامه های بین معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما و استانداری کردستان در سال جاری به امضا رسید و کار تهیه و تولید سریال سنجر خان جنبه عملیاتی به خود گرفت.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان ادامه داد: همزمان با امضای این تفاهم نامه، با هماهنگی صورت گرفته کار نوشتن سریال سنجر خان در ۲۶ قسمت از سوی سیدضیا الدین دری یکی از نویسندگان و کارگردان های برجسته تلویزیون آغاز شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد این سریال نوشته شده و تحول شبکه استانی کردستان شده است و هماهنگی های لازم برای آغاز کار ضبط این سریال تلویزیونی در استان کردستان نیز در دست اجراست.

امان الهی عنوان کرد: قرار است که این سریال در استان کردستان تهیه و تولید شود و از حضور هنرمندان برجسته سینما و تلویزیون نیز در این اثر فاخر استفاده خواهد شد و بعد از تولید نیز با هماهنگی های لازم از شبکه یک و همچنین شبکه استانی کردستان پخش خواهد شد.

بخش های اصلی سریال سنجرخان نوشته شده است

در همین حال سیدضیاالدین دری کارگردان سینما و تلویزیون چندی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر مشغول نگارش فیلمنامه سریالی با عنوان «سنجرخان» هستم که فکر می کنم تا دو سه هفته آینده نگارش متن آن به پایان برسد زیرا تاکنون حدود دو سوم آن انجام شده است.

وی افزود: سنجر خان نام یکی از شخصیت های تاریخی است که در دوره ای به جنگ علیه روس ها و انگلیس‌ها می‌پردازد و از همین رو این سریال هم موضوعی تاریخی دارد.

این کارگردان پیشکسوت تاکید کرد که فعلا نمی توان درباره زمان ساخت این سریال خبری اعلام کرد زیرا باید نگارش فیلمنامه به پایان برسد و سپس درباره آن برنامه ریزی کرد.

همزمان با این مهم و بر اساس اعلام مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان قرار است که بخشی از هزینه تهیه و تولید این سریال تاریخی از سوی استانداری کردستان تامین و بخش دیگر نیز از سوی صدا و سیما پرداخت می شود و به همین دلیل در تلاش برای تامین اعتبار مورد نیاز برای این کار هستیم.

تهیه و تولید اثری فاخر در خصوص زندگی یکی از قهرمانان تاریخ معاصر کشور که در استان کردستان برای حفظ تمامیت ارزی این کشور و بیرون راندن بیگانگان قیام کرد می تواند بهترین فرصت برای تحکیم وحدت و همدلی در جامعه باشد و این مهم نشان می دهد که مردم کرد همواره در دفاع کشور پیشگام بوده و بر خلاف توطئه های غربی و بیگانگان از کشور خود دفاع کرده اند.