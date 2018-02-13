استان قزوین میزبان هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس است

سرهنگ مهدی طاهرخانی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:درآستانه ورود به چهل سالگی انقلاب اسلامی باید قدردان ارزشهایی باشیم که خون شهدا موجب آن شده لذا صیانت از خون شهدا رسالتی همگانی است.

وی اضافه کرد: شهدا مانند شمعی سوختند تا روشنایی بخش انقلاب اسلامی باشند و ما نیز همواره باید یادشان را در کشور زنده نگهداریم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین تصریح کرد: در روزهای پایانی سال نیز عطر مطهر شهدا در کشور خواهد پیچید و قزوین میزبان تعدادی از این شهدای والامقام است.

وی اضافه کرد: پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در روزهای آینده و همزمان با ایام فاطمیه در استان قزوین تشییع و در شهرهای معلم کلایه و ضیاءآباد تاکستان، پایگاه هوانیروز و آمادگاه ارتش در شهر آبیک و دانشگاه آزاد اسلامی بویین زهرا به خاک سپرده خواهد شد.

سرهنگ طاهرخانی بیان کرد: پیکر دو شهید گمنام روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه در شهرستان بویین زهرا تشییع و در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر به خاک سپرده می شود.

سرهنگ طاهرخانی یادآورشد: تدفین دو شهید گمنام به درخواست دانشجویان، اساتید و مسئولان انقلابی دانشگاه آزاد بویین‌زهرا در این واحد دانشگاهی انجام خواهد شد تا یادگاران انقلاب و دفاع مقدس در مراکز علمی هم حضور داشته و جوانان در ادامه مسیر ارزشی از آنها الگو بگیرند.

وی بیان کرد: پیکر مطهر ۲ شهید گمنام دفاع مقدس روز سه‌شنبه اول اسفندماه در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در بوستان شهدای گمنام در منطقه الموت شرقی درشهر معلم کلایه و ۲ شهید گمنام نیزدر بوستان لاله شهر ضیاءآباد تاکستان به خاک سپرده می شود.

مدیرکل حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین افزود:در روز شهادت حضرت فاطمه(س) پیکر مطهر ۲ شهید گمنام دفاع مقدس دیگر هم در کوی سازمانی آمادگاه ارتش و پایگاه هوانیروز شهید امینی شهرستان آبیک به خاک سپرده می شود.

۸۰ درصد شهدای گمنام استان بنای یادمان دارند

سرهنگ طاهرخانی در ادامه با اشاره به ضرورت ساخت بنای یادبود برای شهدای گمنام یادآورشد: در استان قزوین تاکنون ۶۴ شهید گمنام با حضور مردم تشییع و به خاک سپرده شده و با تشییع هشت شهید گمنام دیگر در روزهای آینده این تعداد به ۷۲ شهید والامقام خواهد رسید.

وی بیان کرد: خوشبختانه ۸۰ درصد شهدای گمنام استان دارای یادمان هستند و کار ساخت بنای آنها به پایان رسیده و ۲۰ درصد نیز در حال طراحی و ساخت بنای یادمان است.

سرهنگ طاهرخانی از مردم شهید پرور مناطق مختلف استان خواست چون گذشته با شرکت باشکوه در مراسم تشییع هشت شهید گمنام بار دیگر با شهدای والامقام تجدید بیعت کنند.