رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویر احمد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این حکم آمده است: نظر به ضرورت تمهید و تسهیل شکوفایی و ثمربخشی نخبگان در استان کهگیلویه و بویر احمد و ایجاد و تقویت همفکری و همکاری میان نخبگان و مسئولان آن استان، با توجه به مراتب علمی، تعهد و کارآمدی که از آن برخوردارید، جنابعالی را به عنوان رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویر احمد منصوب می‌نمایم.

شایسته است با اتکال به خداوند متعال، در چارچوب اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آئین‌نامه تأسیس و ادارۀ دفتر نخبگان استان و مصوبات هیأت امنای بنیاد و با بهره‌مندی از مشاورت نخبگان و صاحبان استعدادهای‌برتر در سطوح مختلف، به هماهنگی امور مربوط به نخبگان و کمک به شناسایی و شکوفایی استعدادهای برتر و پشتیبانی از تلاش‌های ذی‌قیمت آنان با استفاده بهینه از توانمدیهای گسترده و ارزشمند استان همت گمارید .

بدیهی است استاندار محترم و رؤسا و مدیران محترم دانشگاهها و مراکز علمی، فرهنگی و صنعتی استان همکاری شایسته را با جنابعالی مبذول خواهند داشت .

توفیق جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند متعال خواستارم.

شایان ذکر است بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر یوسف نیک ‌روز و خدمات ارزندۀ ایشان در دوران تصدی مسئولیت، کمال تشکر بعمل می‌آید.