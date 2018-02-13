آمریکا آماده همکاری برای تحقیق پیرامون سقوط هواپیمای روسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، بخش مطبوعاتی کاخ سفید در بازتاب محورهای گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه اعلام کرد دونالد ترامپ ضمن تسلیت به همتای روس از بابت سقوط هواپیمای مسافربری، از آمادگی آمریکا برای کمک به تحقیق پیرامون علت این حادثه سخن گفته است.

گفتنی است روز یکشنبه یک هواپیمای مسافربری روسیه با ۷۱ سرنشین شامل ۶۵ مسافر و ۶ خدمه پرواز، در منطقه مسکو سقوط کرد.

به گفته مقامات روسیه، این هواپیمای مسافربری ابتدا از رادار برج مراقبت خارج شده و سپس در نزدیکی روستای «آرگونوو» سقوط کرده است.