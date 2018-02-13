همراه با مادران شهدای گمنام در مستند «چشم به راه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، مجموعه مستند «چشم به راه» روایت شهدای گمنام دوران دفاع مقدس و مدافع حرم از زبان مادرانشان، تولید مشترک مرکز بسیج صدا و سیما و مرکز مستند سوره است که در پنج قسمت روی آنتن شبکه افق می رود.

این مجموعه در حقیقت زبان حال مادران چشم به راهی است که سال هاست منتظر بازگشت فرزندان خود هستند؛ دلتنگی هایشان را در لالایی های مادرانه نجوا می کنند و امید به بازگشت جگرگوشه هایشان دارند.

تهیه کنندگی «چشم به راه» توسط حسین همایونفر و کارگردانی آن هم با همکاری میلاد مهدوی صورت گرفته است.

از دیگر عوامل تولید این مجموعه مستند می توان به حسین سیدی پریشان و مجتبی یزدی زاده به عنوان تصویربردار، امیر نصیری، مریم شاپوریان و عباس یوسفیان به عنوان تدوین گر، فاطمه ملکی، مرتضی اکبری و مریم اسماعیلی اعضای گروه تحقیق، افشین ملکی به عنوان مدیر تولید و صدابردار، مرتضی شجاعی گرافیک و عنوان بندی، علی اکبر صدیقی نویسنده متن، علی محمد ذوالفقاری ویراستار متن و احسان شایگان و محمود مهدوی به عنوان تصویربرداران هوایی اشاره کرد.

فیلمبرداری «چشم به راه» در روستاهای ایلام، اصفهان، کاشان، مازندران و قزوین صورت گرفته است.

نخستین قسمت این مستند با حضور مادر شهیدان اسدی، سه شنبه ۲۴ بهمن ساعت ۲۰ روی آنتن می رود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد پخش خواهد شد.

چهار قسمت آتی «چشم به راه» نیز طی چهار هفته آینده در همین روز و همین ساعات پخش می شود.